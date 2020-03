Zaradi novega koronavirusa zaprli tudi pariški Louvre

Znameniti muzej Louvre v Parizu, ki ga vsak dan obišče na tisoče ljudi, so danes zaprli. Kot je pojasnil predstavnik tamkajšnjega sindikata, so se zaposleni na jutranjem sestanku tako odločili v strahu pred širjenjem novega koronavirusa, piše STA.

Približno 300 zaposlenih je "skoraj soglasno" izglasovalo, da Louvre danes ne bo odprl vrat. Kot je za francosko tiskovno agencijo AFP še povedal sindikalist Christian Galani, vodstvo ni uspelo prepričati zaposlenih, da bi se vrnili na delo.

"Muzeja danes ne moremo odpreti," je v kratkem sporočilu zapisalo vodstvo. Kdaj naj bi se to zgodilo, niso napovedali.

V Franciji so doslej zabeležili 100 primerov okužbe z novim virusom in dve smrtni žrtvi bolezni, ki jo ta povzroča. Vlada je v soboto med ukrepi za zajezitev širjenja virusa sprejela tudi prepoved dogodkov z več kot 5000 udeleženci, piše STA.

"Louvre je zaprt prostor, ki sprejme več kot 5000 ljudi na dan. Zaposleni so upravičeno zaskrbljeni," je ob tem opozoril Galani.

Milanska Scala zaprta še najmanj do 8. marca

Iz milanske Scale so medtem danes sporočili, da bo operna hiša zaradi koronavirusa zaprta še najmanj do 8. marca, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. V beneški operi Fenice, ki je prav tako zaprta, pa so se odločili, da bodo v ponedeljek in torek pripravili koncerta brez občinstva, ki ju bodo prenašali na spletu, še piše STA.

Preberite še: