Zaradi neurja na jugu Francije najmanj dva mrtva #video

Enega človeka so našli mrtvega v vasi Muy severno od Saint-Tropeza. Nedaleč od kraja, kjer so našli truplo, se je v soboto zvečer prevrnil čoln s tremi gasilci in tremi civilisti. Takrat so javili, da pogrešajo enega od civilistov.

Še vedno pogrešajo starejšega moškega

Življenje je izgubil še moški, ki so ga našli v avtomobilu v vasi Cabasse, nekaj deset kilometrov zahodno od vasi Muy. V vasi Saint-Atonin-du-Var pa še vedno pogrešajo starejšega moškega, ki je ponoči med močnim deževjem zapustil hišo.

Regiji Alpes-Maritimes in Var se že od petka spopadata z močnim deževjem. Na nekaterih območjih Vara je v 24 ali 48 urah padlo za dva ali tri mesece dežja. Po mnenju lokalnih oblasti bi lahko neurje povzročilo obsežno gmotno škodo.

O vremenskih nevšečnostih so v soboto poročali tudi iz sosednje Italije. Posebej hudo je bilo v Genovi, kjer so obilne padavine poplavile številne kleti, podvoze in zgradbe, več ulic pa so zasuli zemeljski plazovi.