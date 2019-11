Benetke pod vodo, neurja prizadela tudi Dalmacijo #video

Benetke so zaradi izredne plime pod vodo, po poročanju medijev je poplavljenih 45 odstotkov mestnega središča. V Materi na jugu Italije so zaprte šole, v pokrajini Kalabrija piha močan veter. O izrednih razmerah poročajo iz pokrajine Apulija, neurja pa so prizadela tudi Sicilijo in sosednjo Hrvaško. V Dalmaciji danes piha najmočnejši jugo letos, njegovi sunki presegajo tudi 140 kilometrov na uro. Veter je povzročil večmetrske valove, ruval drevesa in poškodoval poslopja. Zaradi nižjega pritiska in plime so v številnih krajih potopljeni obalni deli.

Na Hrvaškem je ponekod začelo deževati že v ponedeljek. V Veli Luki na otoku Korčula so v zadnjih 24 urah namerili 222 litrov dežja na kvadratni meter, kar pomeni, da je v enem dnevu padlo dvakrat več dežja, kot je mesečno povprečje.

Neurje se bo še okrepilo

Dež je povzročil hudourniške poplave, voda je zalila več kleti v družinskih hišah na otoku. Močno je deževalo tudi v Pulju ter na otokih Cres, Hvar in Vis, kjer so namerili med 53 in 40 litrov dežja na kvadratni meter. Na Reki je zaradi dežja poplavljena tržnica.

Orkanske sunke vetra so zabeležili na območju Dubrovnika, kjer so presegli 145 kilometrov na uro, je poročal hrvaški radio. Morski valovi so visoki več metrov. V Dubrovniku so prebivalce pozvali, naj pozorno spremljajo vremenska poročila, ker obstaja nevarnost poškodb zaradi vetra, saj ta ruši dimnike in ruši drevesa. Mestna uprava na svoji spletni strani tudi opozarja na možnost poplav zaradi obilnega dežja.

Neurje je prineslo veliko dela tudi gasilcem na Mljetu, ti s cest odstranjujejo podrta drevesa. Poleg visokih valov je iz ure v uro v vsej Dalmaciji vse bolj izrazita ciklonska plima. V Splitu so poplavljeni nižji del mestne obale, podobno je tudi v Zadru, Omišu, Trogirju in na otoku Hvar. V Splitu je veter odnesel del pročelja s srednje zdravstvene šole, tako da danes v njej ni več pouka.

Zaradi slabega vremena je prekinjenih več ladijskih in katamaranskih linij, je danes sporočil hrvaški avtoklub (Hak). Hrvaški hidrometeorološki zavod je razglasil rdeči alarm za območje Kvarnerja in Dalmacijo. Opozorili so, da se bo neurje do konca dneva še okrepilo.

Hudo tudi v Italiji

V Benetkah težave povzročajo poplave zaradi izredne plime, znane tudi kot visoka voda. Morje je okoli 10. ure segalo 127 centimetrov visoko, ob 23. uri pa bo po napovedih že 140 centimetrov. Poplavljenih je 45 odstotkov starega mestnega jedra.

Voda je vdrla tudi v Baziliko svetega Marka, s premičnimi zaporami pa poskušajo preprečiti, da bi prišla v kapelo Zen. Za pešce so po mestu postavili brvi. O visoki vodi poročajo tudi iz mesta Chioggia blizu Benetk, kjer so prav tako namerili 127 centimetrov vode.

Meteorna voda je poplavila mesto Matera.

Huda neurja so sicer zajela predvsem jug Italije. Iz pokrajin Bazilikata in Apulija poročajo o obilnih padavinah, močan veter pa je uničil rastlinjake ter podiral sadna drevesa. Po navedbah Združenja kmetov so neurja povzročila za več milijonov evrov škode. V Apuliji so zaradi poplav zaprti nekateri odseki avtoceste.

V Bazilikati je najhuje v mestu Matera in njegovi okolici. Območje je zajel tornado, ki je med drugim podiral drevesa in ulične svetilke. V Materi so zaradi slabega vremena že od ponedeljka zaprte nekatere šole, tamkajšnje ulice so se spremenile v hudournike, voda in blato sta poplavila pritličja in kleti.

V Kalabriji piha močan veter s hitrostjo do 113 kilometrov na uro, v 12 urah je padlo 170 milimetrov dežja. Tudi s Sicilije poročajo o poplavah in zemeljskih plazovih, zaradi katerih je prekinjen promet na nekaterih regionalnih železniških progah. Šole v več krajih so zaprte, med drugim v Catanii in Messini.

Eolsko otočje je zaradi močnega vetra izolirano od sveta, trajektne in ladijske povezave so prekinjene. Po napovedih vremenoslovcev se bodo obilne padavine v Italiji nadaljevale do konca tedna.