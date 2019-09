Hudo neurje: v hrvaški Istri v samo dveh urah zabeležili 11 tisoč strel

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na jugu hrvaške Istre so danes po poročanju vremenskega spletnega portala Istramet v samo dveh urah zabeležili več kot 11 tisoč strel. Nevihte so spremljali močni nalivi. Na Rtu Kamenjak je padlo kar 44 milimetrov dežja na kvadratni meter, v naselju Pomer v občini Medulin pa 40 milimetrov. Ponekod je padala tudi toča.

Neurje v hrvaški Istri. Vir: Istramet.

V celotni hrvaški Istri, med drugim tudi v Pulju, Medullinu in Premanturi, so dopoldne imeli zelo nestabilno vreme z lokalnimi padavinami in grmenjem.

Neurje v Istri. Video: YouTube.

Na morju južne Istre in pri Brionih so opazili tudi vodni trombi. Ponekod je padala tudi toča, ulice pa je zalila voda.

Vodna tromba na jugu Istre. Vir: Neurje.si

V noči s sobote na nedeljo je največ dežja padlo v okolici Rovinja. Vremenska postaja v Rovinjskem Selu je zabeležila 32 milimetrov dežja na kvadratni meter, v Rovinju 31 milimetrov, v bližnjem Kanfanaru pa 26 milimetrov dežja na kvadratni meter.