Neurje na severu Italije terjalo žrtve

Sever Italije je minulo noč prizadelo močno neurje, ki je terjalo najmanj eno smrtno žrtev, dva človeka pa še pogrešajo. Zaradi močnih nalivov je v deželah Piemont, Ligurija in Lombardija poplavljalo, prožili so se zemeljski plazovi. Več deset ljudi je moralo zapustiti domove, več sto gospodinjstev je brez vode in elektrike, šole ostajajo zaprte.

Bad weather Piedmont: three missing in the Alessandria area, isolated municipalities in Formazza Valley https://t.co/geYK8uPjpV pic.twitter.com/7I1ryzZ3bs — News1 English (@News1English) October 22, 2019

Smrtna žrtev je taksist, katerega vozilo je narasla voda v pokrajini Alessandria v Piemontu odnesla s ceste. Pri tem se je potniku v taksiju, Angležu, uspelo rešiti.

Dva človeka pogrešajo, 130 jih je moralo zapustiti domove

Poleg tega v Alessandrii pogrešajo dva človeka, nekega kmeta in upokojenko, sicer pa je moralo v tej pokrajini zaradi poplav 130 ljudi zapustiti svoje domove. Okoli 1200 gospodinjstev je ostalo brez elektrike in vode. Zaradi posledic neurja so danes v Alessandrii zaprte tudi šole.

Nekateri kraji v pokrajini Verbano-Cusio-Ossola v Piemontu so zaradi zemeljskega plazu odrezani od sveta. V vasi Campo Ligure v pokrajini Genova v Liguriji pa je zemeljski plaz porušil cerkev.

Gladini jezer Maggiore in Orta sta občutno narasli.

Nalivi so povzročili težave v cestnem prometu, prekinili so tudi železniške povezave med Genovo in Milanom ter med Genovo in Torinom. Vlaki so lahko na teh linijah znova speljali šele zgodaj davi, a z le zelo nizko hitrostjo. Nekatere povezave so danes odpovedali.

Posledice pustošenja neurja v Piemontu si bo danes ogledal vodja italijanske civilne zaščite Angelo Borrelli.