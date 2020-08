Zaradi goljufije aretirali nekdanjega Trumpovega svetovalca

V ZDA so aretirali nekdanjega Trumpovega svetovalca Steva Bannona, ki je obtožen goljufij pri porabi sredstev, zbranih v kampanji za gradnjo novega zidu med Mehiko in ZDA, ki naj bi beguncem preprečeval vstop v ZDA. Poleg njega so v New Yorku aretirali tudi tri druge osebe, skupaj pa naj bi donatorje oškodovali za več sto tisoč evrov, ki naj bi jih porabili za lastno korist.

Po poročanju svetovnih medijev so vse štiri obtožene - poleg Bannona so bili aretirani še Brian Kolfage, Andrew Badolato in Timothy Shea - aretirali v četrtek zjutraj po lokalnem času, pred sodnika v New Yorku naj bi stopili še danes. Bannonov odvetnik obtožb še ni želel komentirati.

Leaders of ‘We Build The Wall’ online fundraising campaign charged with defrauding hundreds of thousands of donors https://t.co/cH2abWm2Ph pic.twitter.com/NKxfKXkcEX — US Attorney SDNY (@SDNYnews) August 20, 2020

Bannon je s sodelavci v kampanji prepričeval donatorje, da bodo vsa donirana sredstva porabljena izključno za gradnjo zidu in da sami od tega ne bodo vzeli niti centa, so navedli tožilci v obtožnici. Pojasnili so, da so bile njihove navedbe lažne, saj da si je Kolfage skrivaj prilastil več kot 350 tisoč dolarjev (okoli 295 tisoč evrov), Bannon pa je prek neimenovane neprofitne organizacije prejel več kot milijon dolarjev (okoli 844 tisoč evrov), od katerih je na sto tisoče dolarjev uporabil za osebne stroške.

Za izgradnjo novega zidu bi morali sicer zbrati milijardo, skupno pa jim je v kampanji Mi gradimo zid (We build the wall), ki je trajala do pomladi leta 2019 uspelo zbrati le 25 milijonov dolarjev (okoli 21 milijonov evrov). Gradnjo je ustavila tudi sodna prepoved.

Direktorica strateškega komuniciranja v Beli hiši danes obtožb prav tako ni želela komentirati.