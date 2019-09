Zaradi domnevnega sodelovanja z mafijo nova preiskava proti Berlusconiju

Preiskave o domnevni vpletenosti Berlusconija v smrtonosne napade, ki jih je mafija izvedla leta 1992 in 1993, so uvedli že pred leti, a so jih leta 2011 zaustavili.

Preiskave o domnevni vpletenosti Berlusconija v smrtonosne napade, ki jih je mafija izvedla leta 1992 in 1993, so uvedli že pred leti, a so jih leta 2011 zaustavili. Foto: Reuters

Berlusconija so povabili, da se 3. oktobra zglasi na zaslišanju pred sodiščem v Palermu, kjer teče proces o domnevnem skrivnem dogovoru med vlado in mafijo. Odvetniki nekdanjega premierja so sicer sporočili, da Berlusconija ne bo na zaslišanje.

Preiskave o domnevni vpletenosti Berlusconija v smrtonosne napade, ki jih je mafija izvedla leta 1992 in 1993, so uvedli že pred leti, a so jih leta 2011 zaustavili. Ponovno so zagnali preiskave leta 2017, sedaj pa so prejeli nove dokaze in namige. V preiskavo je vpleten tudi Berlusconijev zaupnik, nekdanji senator Marcello Dell'Utri, ki zaradi sodelovanja z mafijo prestaja sedemletno zaporno kazen.

Glede na domneve sta bila Berlusconi in Dell'Utri neposredno v stiku z mafijskim šefom Giuseppejem Gravianom. Z bombnimi napadi v Rimu, Firencah in Milanu naj bi mafija poskušala destabilizirati Italijo, kar naj bi pomagalo Berlusconiju.