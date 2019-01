Silvio Berlusconi bo kandidiral za evropskega poslanca

"Pri svoji lepi starosti sem se odločil, da grem zaradi občutka odgovornosti v Evropo, kjer primanjkuje poglobljenega razmišljanja o prihodnosti sveta," je na zborovanju pred deželnimi volitvami na Sardiniji povedal nekdanji italijanski predsednik vlade Silvio Berlusconi, sicer vodja stranke Naprej, Italija.

Berlusconi opozarja, da tvegamo odmik od zahodnih vrednot

"Mislim, da bi lahko s svojim znanjem, izkušnjami in sposobnostmi prepričevanja imel pomembno vlogo in evropskim državljanom pomagal razumeti, da tvegamo odmik od zahodnih vrednot," je dejal Berlusconi. Po drugi strani bi lahko prevladal "kitajski imperij, katerega prepričanja in vrednote so drugačni od naših", je dodal nekdanji italijanski premier.

Dvainosemdesetletni medijski mogotec se je v svoji 30-letni politični karieri znašel v številnih korupcijskih in spolnih škandalih, proti njemu pa še vedno traja več sodnih postopkov. Spomnimo, da Berlusconi do lanskega leta zaradi obsodbe zaradi davčnih goljufij ni smel opravljati političnih funkcij, zdaj pa se lahko znova poteguje za politične položaje.

Liga v javnomnenjskih anketah močno pred Berlusconijevo stranko

Njegova stranka Naprej, Italija je na lanskih parlamentarnih volitvah nastopila skupaj s skrajno desno Ligo, ta je pozneje sestavila vlado s populističnim Gibanjem pet zvezd. Naprej Italija je osvojila 14 odstotkov glasov, Liga pa 17. Stranki po trenutnih javnomnenjskih anketah podpira devet oziroma 32 odstotkov vprašanih.