Berlusconi znova na zatožno klop zaradi zabav bunga bunga

Primer sega v leti 2008 in 2009, ko je tedaj ambiciozni "poslovnež" Giampolo Tarantini vodil dekleta na zabave v Berlusconijevih vilah v Rimu in na Sardiniji. Zaradi zvodništva je bil obsojen na nekaj manj kot osem let zapora.

Za več sto tisoč evrov ni razkril sočnih podrobnosti

Berlusconi naj bi mu plačal, da na sojenju ni razkril še kakšnih bolj sočnih podrobnosti s teh zabav. Tarantini naj bi po ugotovitvah tožilstva od Berlusconija "za krivo pričanje na sodišču dobil več sto tisoč evrov, pravno pomoč in službo".

Berlusconi se je moral v tem sodnem procesu zagovarjati zaradi spolnih odnosov s tedaj 17-letno Maročanko Karimo El Mahroug, znano kot Ruby, tatica src, na njegovih razvpitih zabavah. Leta 2013 so Berlusconija v tem primeru zaradi zlorabe položaja sprva obsodili, leta 2015 pa nato oprostili zaradi pomanjkanja dokazov.

Zatem se je proti njemu odprlo več preiskav in tudi že sodnih postopkov zaradi vplivanja na priče. Preiskave oz. sodni procesi že potekajo v Milanu, Sienni, Rimu in Torinu.

Priznal je, da je izvedel plačila, a ...

Medijski magnat sicer ne zanika, da je izvedel plačila, vendar vedno "kot pomoč nekomu ali družini z otroki, ki so bili v resnih finančnih težavah".

Tudi v tem primeru so Berlusconijevi odvetniki samozavestni, da obtožbe na sodišču ne bodo zdržale in da bo na koncu oproščen.