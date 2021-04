Zaprtje po 120 letih: med komunizmom si tam dobil celo kaviar

Od leta 2005 do 2015 je stavba pripadala mestu, vodila pa jo je trgovska veriga Aliye Parusa. Takrat naj bi se mestne oblasti s trgovsko verigo dogovorile o prodaji, a izpeljave pogodbe ni bilo. Aliye Parusa je predlani zaprla vse svoje trgovine, izjema je ostal le omenjeni kompleks. Predstavniki trgovske verige novega zaprtja niso komentirali, analitiki pa so za ruske medije navedli vpliv pandemije bolezni covid-19 in zmanjšanega dotoka turistov. Predstavniki družbe so sicer kot razlog zaprtja hale navedli nerešena pravna vprašanja.

Nekoč prizorišče princeskinih razkošnih zabav, v obdobju Sovjetske zveze so tam prodajali kaviar …

Ta stavba je nekoč pripadala princesi Zinaidi Volkonski. V 19. stoletju je princesa tam pogosto gostila slavne pesnike, glasbenike in umetnike. Večkrat jo je obiskal tudi Aleksander Puškin. V trgovsko središče jo je spremenila trgovska družina Jelisejev, ki je v obdobju cesarske Rusije obogatela z uvažanjem vina in sadja.

Po ruski revoluciji leta 1917 so stavbo nacionalizirali. V času Sovjetske zveze je postala znana kot kraj v Moskvi, kjer je bilo mogoče dobiti sicer nedosegljive dobrote, na primer tudi kaviar.

Razkošna notranjost hale:

