Pisatelju Hakanu Nesserju, ki velja za enega najbolje prodajanih švedskih piscev kriminalnih trilerjev, so zaradi davčne utaje izrekli zaporno kazen. Prizivno sodišče ga je konec tedna obsodilo na 18 mesecev zapora. Enaka kazen je doletela tudi njegovo soprogo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sodišče je par spoznalo za krivega, ker med letoma 2013 in 2015 davčnim organom nista prijavila nakazila skoraj 13 milijonov švedskih kron (1,15 milijona evrov) iz podjetij na Malti.

"V šoku sva in se počutiva, kot da bi naju povozil tank," je v prvem odzivu povedal Nesser. Dodal je, da je najel računovodjo, ki naj bi skrbel za njegove finančne posle.

Pisec kriminalk je bil spomladi lani na prvostopenjskem sodišču oproščen. Takrat je sodišče sprejelo njegov argument, da je do nakazila prišlo zaradi nepoznavanja davčnih pravil.

Nesser je doslej napisal približno 40 del, ki so bila po vsem svetu prodana v večmilijonskih izvodih. Njegov prvi romaneskni prvenec Koreograf je izšel leta 1988.

Njegova dela, od katerih jih je več prirejenih za velika platna ali televizijo, so bila prevedena v več kot 20 jezikov, tudi slovenščino. Po podatkih Cobissa so v slovenščini na voljo trije romani: Lastovka, maček, vrtnica, smrt, Karambol in Mreža grobih zank.