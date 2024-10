V času globalizacije, tj. od 90. let preteklega stoletja naprej, so farmacevtska podjetja zaradi nižjih stroškov izdelavo farmacevtskih učinkovin začela prenašati v Azijo. Zdaj tako večina učinkovin na svetu prihaja iz Indije in Kitajske in ne več iz Evrope. Edina tovarna v zahodnem svetu oziroma zunaj Azije, v kateri poteka celoten proces izdelave penicilina oziroma antibiotokov (tako proizvodnja surovin, učinkovin kot samih tablet), obratuje v Kundlu na Tirolskem. Nekateri ji pravijo tudi zadnja trdnjava Zahoda.