Neopazna malenkost, ki naredi žensko bolj privlačno za moške

Skoraj vsi poznajo stavke, kot so "rjave oči so nevarne, a poštene v ljubezni", "modre oči so kot zvezdnato nebo ter se rade poljubljajo in crkljajo", "zelene oči so žabja narava, brez sledi ljubezni," piše nemški medij Focus.

Povezava med barvo oči in osebnostjo

Dolgo časa je povezava med barvo oči in značajskimi lastnostmi veljala za ezoteriko. Vendar nedavne ugotovitve kažejo, da lahko obstaja povezava med barvo oči in osebnostjo – čeprav le v nagnjenjih do določenih značajskih potez.

Znanstveniki z Univerze Österbro na Švedskem so pod drobnogled vzeli štiristo oseb in ugotovili povezavo med barvo oči in značajem. Razvoj možganov in oči sta namreč povezana, ker isti gen sodeluje pri oblikovanju vzorca šarenice in je dejaven v predelih možganov, ki vplivajo na čustva in vedenje.

Šarenica in nagnjenje k določenim lastnostim

Če je verjeti švedskim znanstvenikom, lahko osebnostne lastnosti razvozlamo s pogledom v šarenico. Ne gre toliko za barvo oči, ampak za določene oblike v šarenici. Nekatere naj bi bile povezane s prijazno in odprto naravo, druge nakazujejo impulzivnost in nevrotične lastnosti.

Barvo oči določa snov melanin. Če je vsebnost melanina nizka, je šarenica svetla, oči pa zelene do modre ali sive. Če je vsebnost melanina visoka, je šarenica bolj rjave barve. Foto: Guliverimage

A kljub temu znanstveniki poudarjajo, da lastnosti posamezne osebe ni mogoče označiti le na podlagi oči. Za potrditev tega bi bile potrebne še nadaljnje študije, piše nemški medij.

Barvo oči določa melanin

Nemški očesni zdravnik Rainer Wiltfang je za Focus pojasnil, da barvo oči določa snov melanin. Če je vsebnost melanina nizka, je šarenica svetla, oči pa zelene do modre ali sive. Če je vsebnost melanina visoka, je šarenica bolj rjave barve.

Ker naši geni določajo, koliko melanina proizvede naše telo, so barve oči določene z genetiko. Prevladujoče in recesivne lastnosti genov, podedovanih od staršev, določajo barvo oči otrok. Rjave in zelene oči se dedujejo dominantno, sive in modre oči pa recesivno.

Velikost zenice in privlačnost



Daniel McNeill v knjigi Obraz (The Face) piše o poskusu, pri katerem so moškim pokazali fotografiji iste ženske, le da so ji na eni za malenkost povečali zenice. Sprememba je bila preveč neznatna, da bi jo lahko zavestno opazili, pa vendar so imele poskusne osebe žensko z večjimi zenicami za privlačnejšo, čeprav niso znale pojasniti, zakaj.



Vir: Bill Bryson, Človeško telo (Ilustrirana izdaja): Vodnik za stanovalce, 2022