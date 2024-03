Gradnja v okviru velike Lekove naložbe v Lendavi že v teku

V Lekovem kompleksu v Lendavi že poteka gradnja energetskega objekta, prvega od treh, ki bodo zgrajeni v sklopu projekta visokotehnološkega centra za izdelavo podobnih bioloških zdravil, so za STA povedali v družbi Lek. Na 400 milijonov dolarjev ocenjena naložba je za švicarski Sandoz, katerega del je Lek, osrednjega pomena, so dodali.

Energetski objekt bo namenjen zagotavljanju energije za obstoječe Lekove dejavnosti v Lendavi, gre za proizvodnjo antiinfektivov in pakiranje končnih farmacevtskih oblik, in za potrebe prihodnjega centra za proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila.

Gradnja se je že začela in dela za zdaj potekajo v skladu z načrti, pravijo v Leku. Dela naj bi se zaključila prihodnje leto. Objekt se bo razprostiral na površini nekaj več kot tri tisoč kvadratnih metrov in bo namenjen optimizaciji proizvodnje elektrike, pare, komprimiranega zraka in hladu.

Aprila začetek gradnje proizvodnega objekta

Prihodnji mesec naj bi začeli graditi še proizvodni objekt, nato pa sledi še postavitev dodatnega skladišča. Proizvodni objekt, pravijo v Leku, bo obsegal 34 tisoč kvadratnih metrov in vseboval proizvodnje linije, polnilna območja, območja za pakiranje, laboratorije in pisarne. Skladišče, ki bo imelo do proizvodnje podzemno povezavo, pa bo veliko pet tisoč kvadratnih metrov.

V celoti naj bi novi Lekov center v Lendavi začel delovati konec leta 2026. V Leku ob tem načrtujejo 300 novih zaposlitev, predvsem visokousposobljenih strokovnjakov z različnih področij: farmacije, kemije, biokemije, IKT, inženiringa, avtomatizacije procesov in drugih tehničnih kadrov.

Strateški pomen za rast Sandoza

Visokotehnološki center za biofarmacevtsko proizvodnjo v Lendavi v vrednosti 400 milijonov dolarjev je po navedbah Leka strateškega pomena za nadaljnjo rast Sandoza, ki želi postati vodilno farmacevtsko podjetje v svetu za podobna biološka zdravila.

"Načrtujemo, da bomo v Lendavi vzpostavili najučinkovitejšo proizvodnjo učinkovin za biološka zdravila v Evropi, s čimer se bo še okrepila vloga Slovenije na tem hitro rastočem farmacevtskem področju," so za STA še povedali v Leku.

Tudi sicer se bo po ločitvi švicarskega proizvajalca generičnih in podobnih bioloških zdravil Sandoz od farmacevtskega velikana Novartis položaj Leka znotraj skupine Sandoz po napovedih vodstev Leka in Sandoza še okrepil. Obsežne naložbe izvaja tudi Novartis, ki v naši državi po novem deluje v okviru posebne družbe in izvaja dejavnosti, povezane z razvojem in proizvodnjo inovativnih zdravil.