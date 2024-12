Rešite se neprijetnih hemoroidov za vedno

Hemoroidi – beseda, ki marsikoga spravi v zadrego, a je številnim dobro znana predvsem zaradi neprijetnega srbenja, krvavitev ali celo bolečih zatrdlin, ki otežujejo sedenje in vsakodnevno življenje. Če ste med njimi in ste naveličani iskanja rešitev, ki bi delovale, torej niste sami.

Hemoroidi, znani tudi kot hemeroidi ali zlata žila, so ena tistih težav, ki jih ljudje neradi priznamo, a so presenetljivo pogoste. Po nekaterih podatkih naj bi se kar 50 odstotkov svetovnega prebivalstva srečalo z njimi vsaj enkrat do 50. leta. Čeprav gre za pogosto stanje, ki le redko predstavlja resno nevarnost za zdravje, pa lahko hemoroidi znatno vplivajo na kakovost življenja.

Kaj so hemoroidi in zakaj nastanejo?

Gre za zadebeljene vene v predelu zadnjika, ki lahko povzročajo neprijetne simptome, kot so srbenje, bolečina in krvavitve. K sreči je težava obvladljiva z ustreznim načinom življenja, prehrano in po potrebi zdravili.

Obstajata dve glavni vrsti hemoroidov: notranji hemoroidi , ki se razvijejo znotraj rektuma in običajno niso boleči, lahko pa povzročajo krvavitve,

, ki se razvijejo znotraj rektuma in običajno niso boleči, lahko pa povzročajo krvavitve, zunanji hemoroidi, ki se pojavijo okoli anusa, so pogosto bolj boleči in lahko povzročijo srbenje, otekanje ter težave pri sedenju.

Simptomi, ki jih ne gre prezreti

Najpogostejši simptomi so krvavitve po odvajanju, srbenje, pekoč občutek, bolečine ali oteklina okoli anusa. Čeprav so ti simptomi neprijetni, večina hemoroidov ne zahteva resnejšega zdravljenja. Če težave vztrajajo, pa je priporočljivo obiskati zdravnika.

Kako si lahko pomagamo sami?

Hemoroidi pogosto izzvenijo sami, a lahko marsikaj storimo za lajšanje težav in preprečevanje njihovega ponovnega nastanka.

Hrana, bogata z vlakninami, kot so polnozrnati izdelki, sadje z lupino in zelenjava, lahko olajšajo odvajanje. Flavonoidi, prisotni v živo obarvani hrani, kot so jagodičevje, paradižnik in temnolistnata zelenjava, pomagajo krepiti žilje in zmanjšujejo krvavitve.

Foto: Shutterstock

Poleg prehrane je pomembno zadostno uživanje tekočin, ki mehčajo blato in preprečujejo zaprtje, vzdrževanje primerne telesne teže in redno gibanje ter izvajanje vaj za trebušne mišice.

Za preprečevanje sta ključna tudi skrb za redno odvajanje blata brez napenjanja in izogibanje dolgotrajnemu sedenju na stranišču. Za higieno po odvajanju uporabljajte toplo vodo ali nežna čistilna sredstva. Vlažni robčki brez dišav so lahko priročni, kadar nimate dostopa do vode. To bo preprečilo srbenje in vnetja.

Ob pojavu težav lahko pomagajo tudi negovalne kreme oz. mila za intimno nego, sedeče tople vodne kopeli ali kopeli z izvlečkom iz hrastove skorje, ki naj se izvajajo trikrat na dan po 15 minut. Pomembno je, da nosimo bombažno spodnje perilo in se nasploh izogibamo sintetičnim materialom, ki pospešujejo znojenje.

Foto: Shutterstock

Težave se lahko lajšajo tudi z zdravili, ki so dostopna brez recepta v lekarni. Ena vsebujejo snovi, ki vplivajo na žile (vazokonstriktorji, venoprotektivi, adstrigensi), druga pa lajšajo pekoč občutek (lokalni anestetiki, analgetiki). Prva zaužijemo, druga pa kot mazila, kreme ali gele nanesemo neposredno na mesto težav in tako poskrbimo za hitro olajšanje.

Za samozdravljenje hemoroidov izberite mazilo MODOLEX®, ki je namenjeno lajšanju težav, povezanih z notranjimi in zunanjimi hemoroidi, ter nekaterih drugih stanj v predelu zadnjika. Njegova kombinacija zaščitnega in protibolečinskega delovanja omogoča hitro in ciljno ublažitev simptomov, kar prispeva k izboljšanju kakovosti življenja uporabnikov. Foto: Lek Mazilo MODOLEX® se uporablja za: lajšanje bolečin, oteklin in krvavitev pri notranjih in zunanjih hemoroidih,

zmanjševanje draženja in nelagodja pri srbečici in ekcemu okoli zadnjične odprtine,

pospeševanje celjenja in lajšanja bolečine pri analnih razpokah,

pomoč pri pripravi pred operacijo hemoroidov in po njej. Vsebuje vazoprotektiv kalcijev dobesilat, ki zaščiti krvne žile in zmanjšuje otekline, in lokalni anestetik lidokain, ki hitro lajša bolečino in tako zmanjšuje pekoč občutek ter bolečino na predelu težav.

Kdaj k zdravniku?

Če simptomi ne minejo, so dolgotrajni ali če opazite kri v blatu, se posvetujte z zdravnikom. Specialistični pregledi, kot sta anoskopija ali kolonoskopija, lahko izključijo resnejša stanja.