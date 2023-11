Začenja se ruski jedrski megaprojekt na Madžarskem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poleg glavnega ruskega izvajalca bodo pri projektu sodelovali tudi ameriški, nemški, francoski, švedski, avstrijski in madžarski podizvajalci. Foto: Shutterstock

Madžarska in ruska državna jedrska agencija Rosatom sta potrdili časovnico za dolgo načrtovano gradnjo dveh novih blokov v jedrski elektrarni Paks. Kot je danes povedal madžarski minister za zunanje zadeve in trgovino Peter Szijjarto, je razširitev elektrarne presegla papirologijo in prešla v fazo gradnje.