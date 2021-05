Za tretjino mladih Hrvatov je homoseksualnost bolezen

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mladi Hrvati verjamejo vojski, ne zaupajo pa medijem, politikom in pravosodju.

Manj kot 60 odstotkov srednješolcev na Hrvaškem ve, kaj je ustava, poroča Jutarnji list, ki povzema raziskavo o politični pismenosti mladih Hrvatov, katere rezultate so danes predstavili v Zagrebu.

Hrvaške srednješolce so spraševali o poznavanju domačega političnega sistema, pa tudi o zgodovini ter o pravicah manjšin. V raziskavi je sodelovalo 1.122 srednješolcev. Avtorji raziskave sicer poudarjajo, da se je pogled na svet mladih na Hrvaškem v primerjavi z letom 2015, ko so zadnjič opravili podobno raziskavo, spremenil in liberaliziral.

Homoseksualnost kot bolezen

Homoseksualnost je bolezen, meni tretjina srednješolcev, ki so sodelovali v raziskavi. Enak odstotek se jih zavzema za to, da se pripadniki skupnosti LGBT+ v javnosti ne bi izpostavljali, ker naj bi s tem negativno vplivali na otroke. Vsak peti srednješolec bi pripadnikom skupnosti LGBT+ prepovedal delo z otroki, medtem ko skoraj vsak drugi gejem in lezbijkam ne bi dovolil posvojitve otrok.

Kdo je trenutni predsednik hrvaške vlade?

Le 42 odstotkov vprašanih srednješolcev, ki so sodelovali v raziskavi, je vedelo, kdo je trenutni predsednik hrvaške vlade. Je pa 45 odstotkov vprašanih menilo, da je pozdrav "Za dom pripravljeni" (Za dom spremni) upravičeno uporabljati v javnosti in na spomenikih. Le 25 odstotkov srednješolcev meni, da je pozdrav sramota in da ga ne bi smeli uporabljati v javnosti. Polovica vprašanih se tudi ni želela izreči ali pa obsoditi Neodvisne države Hrvaške (NDH) kot fašistične države. Več kot polovica vprašanih pa meni, da je bila Jugoslavija komunistična diktatura.

Verjamejo vojski, ne pa pravosodju

Mladi v večini primerov v družbi verjamejo samo vojski in znanstvenikom. Na vrhu seznama ustanov, ki jim mladi ne verjamejo, pa so politične stranke, pravosodje in mediji.