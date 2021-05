Aktivnih okužb v državi je trenutno 14.276, v bolnišnicah se zdravi 2210 bolnikov.

Doslej so v državi potrdili 334.229 okužb, umrlo je 7130 covidnih bolnikov.

Do petka so porabili skupno 901.120 odmerkov cepiva proti covidu-19. Z obema odmerkoma so cepili 198.650 ljudi, z enim pa 501.257.

Prihodnji teden se bodo v šolske klopi vrnili vsi maturanti, le tisti v šibensko-kninski županiji ne zaradi slabših epidemioloških razmer. V šestih županijah bodo s šolo na daljavo nadaljevali učenci osnovnih in srednjih šol, v desetih pa učenci višjih razredov osnovnih šol ter od prvega do tretjega razreda srednjih šol.

Visoka globa ali zapor za Avstralce, ki bi se do 15. maja vrnili iz Indije

Avstralce, ki so bili v zadnjih dveh tednih v Indiji, kjer so se zelo poslabšale razmere med pandemijo covid-19, in se bodo do 15. maja vrnili domov, po novi avstralski zakonodaji čaka izjemno visoka globa ali zapor. Medtem je v požaru v indijski bolnišnici umrlo najmanj 16 covidnih bolnikov.

Zakonodaja, ki prepoveduje vstop potnikov iz Indije, kar velja tudi za avstralske državljane, bo začela veljati v ponedeljek.

Avstralski minister za zdravje Greg Hunt je pojasnil, da bodo vse, ki bodo poskušali zaobiti nova pravila, doletele globe v višini 66.600 avstralskih dolarjev (nekaj manj kot 43 tisoč evrov), pet let zaporne kazni ali oboje.

Po poročanju avstralske tiskovne agencije AAP je v Indiji približno devet tisoč Avstralcev, ki se želijo vrniti domov, od tega so jih 650 opredelili kot ranljive.

Avstralski minister, pristojen za vladne finance, Josh Frydenberg, je ob tem zavrnil očitke, da je "neodgovorno" pustiti Avstralce v Indiji na cedilu. Država se namreč sooča z izrednim porastom okužb, zaradi česar primanjkuje bolniških postelj, zdravil in celo kisika.

"Sprejeli smo drastične ukrepe, da bi zavarovali Avstralce. Kar se dogaja v Indiji, je izjemno resno. Zdravstveni strokovnjaki so zvezni vladi zato predlagali tako stroge ukrepe," je Frydenberg povedal za časnik The Guardian. Kot je dodal, so torej ukrepali v skladu z nasvetom zdravstvene stroke.

Na drugi strani pa je direktorica nevladne organizacije za človekove pravice Human Rights Watch v Avstraliji Elaine Pearson za AAP ocenila, da je odziv vlade na pandemično krizo v Indiji "nezaslišan". Poudarila je, da imajo Avstralci pravico do vrnitve v svojo državo. Da bi bilo treba takšen zakon preklicati, je ocenila tudi senatorka stranke Zelenih Sarah Hanson-Young.

Premier Scott Morrison je v torek napovedal, da bodo potniški leti med Indijo in Avstralijo zaustavljeni do 15. maja, pred tem datumom pa bodo ocenili, ali bi bilo treba prepoved podaljšati. Odločitev naj bi prizadela 500 potnikov.

Foto: Reuters

Iz Indije poročajo o novem črnem globalnem rekordu

V požaru v indijski bolnišnici v zvezni državi Gujarat je danes umrlo najmanj 16 covidnih bolnikov in dve medicinski sestri. To je že tretji v nizu tragičnih požarov v bolnišnicah v Indiji, kjer epidemijo spremlja drastično pomanjkanje bolniških postelj in kisika. Iz države poročajo o novem rekordu okužb.

Požar je izbruhnil ob eni uri po lokalnem času v štirinadstropni bolnišnici v mestu Bharuch v zahodni zvezi državi Gujarat, v kateri je bilo skupno 50 bolnikov. Gasilci so ga že pogasili.

Po podatkih lokalne policije je umrlo 18 ljudi, od tega 16 covidnih bolnikov in dve medicinski sestri. Prve preiskave vzroka požara kažejo, da se je ogenj vnel zaradi kratkega stika na oddelku za intenzivno nego.

Že 23. aprila je v požaru na obrobju Mumbaja umrlo 13 covidnih bolnikov, nekaj dni pred tem pa v še eni od klinik v zvezni državi Maharashtra 22.

Indijski zdravstveni sistem je že dlje časa finančno podhranjen, ob izbruhu novega koronavirusa pa so se soočili z drastičnim pomanjkanjem bolniških postelj, zdravil in primerne opreme za dovajanje kisika.

Iz Indije danes poročajo o novem črnem globalnem rekordu - več kot 400 tisoč novih primerih okužbe v enem dnevu. V zadnjih 24 urah so jih potrdili 401.993, medtem ko danes skušajo zagnati cepljenje kljub pomanjkanju cepiv. S tem so v državi doslej potrdili že več kot 19 milijonov okužb. Umrlo je skupno skoraj 212 tisoč covidnih bolnikov, samo v zadnjih 24 urah 3.523, kažejo vladni podatki. Strokovnjaki sicer ocenjujejo, da so dejanske številke zaradi omejenega števila testiranj in netočnega beleženja vzrokov smrti še bistveno višje.