Za priložnostni kovanec za 25 kun z motivom Pelješkega mostu tudi do 900 kun

Zanimanje za priložnostne kovance s podobo Pelješkega mostu je bilo veliko že ob njihovem izidu 26. julija. Iz HNB so namreč že dan po začetku prodaje sporočili, da jih v centralni banki ni več mogoče kupiti niti naročiti po elektronski pošti.

Preostalih šest tisoč kovancev je bilo nato mogoče kupiti od 8. avgusta v poslovalnicah nekaterih drugih bank.

To je zadnji kovanec pred prevzemom evra

Priložnostni kovanci za 25 kun so izšli v seriji 30 tisoč kosov, izdelani pa so iz zlitine bakra, aluminija in niklja.

Strokovnjaki za numizmatiko pripisujejo veliko zanimanje za kovance temu, da gre za zadnji kovanec pred prevzemom evra, nizki nakladi in zanimivemu motivu.

Na Hrvaškem so medtem sredi julija že začeli izdelavo hrvaških evrskih kovancev, ki bodo 1. januarja zamenjali tiste za kune in lipe. Do konca leta jih bodo skovali 420 milijonov, v naslednjem letu pa še okoli 230 milijonov. Evri bodo na Hrvaškem zamenjali okoli 1,1 milijarde kovancev in 500 milijonov bankovcev.