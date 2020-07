Za požar v katedrali v Nantesu sumijo 39-letnega begunca iz Ruande

Francosko tožilstvo je teden dni po požaru v katedrali svetega Petra in Pavla v mestu Nantes na zahodu Francije uvedlo preiskavo zoper osumljenca za dejanje. Po poročanju francoskih medijev gre za 39-letnega begunca iz Ruande, ki je prostovoljno delal v katedrali. Moški je priznal, da je podtaknil požar, in izrazil obžalovanje za svoje dejanje.

Moškega so tožilci ponovno zaslišali v soboto zvečer in je trenutno v priporu, poroča francoski časnik Le Monde. Med zaslišanjem je priznal, da je v katedrali podtaknil požar, je sporočil tožilec Pierre Sennès.

Odvetnik osumljenega Quentin Chabert je dejal, da njegov klient močno obžaluje svoje dejanje in da sodeluje s tožilci. Motiv za njegovo dejanje za zdaj ostaja neznan, povzema STA.

Država bo prevzela prenovo

Foto: Reuters Minulo soboto zjutraj so v katedrali izbruhnili trije požari, ki so uničili orgle iz 17. stoletja in vitraže. Osumljeni naj bi bil odgovoren za zaklepanje katedrale večer pred tem. Tožilstvo je požar obravnavalo kot kaznivo dejanje, saj so sumili na požig.

Moškega, čigar imena niso sporočili, so že minuli konec tedna, neposredno po požaru, pridržali, nato pa ponovno izpustili, poroča STA.

Francoski finančni minister Burno Le Maire je po požaru dejal, da bo država prevzela obnovo poškodovane katedrale iz 15. stoletja.