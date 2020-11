WHO opozarja na eksplozijo okužb v Evropi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"S splošno uporabo mask in strogim nadzorom nad druženjem lahko do februarja v celotni evropski regiji rešimo 266.000 življenj," je poudaril Hans Kluge. Foto: Getty Images

Regionalni urad Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za Evropo je danes opozoril, da se regija sooča z "eksplozijo" primerov koronavirusa. Direktor urada Hans Kluge je posvaril pred težkimi časi, ki prihajajo.

"Vidimo eksplozijo (...) v smislu, da v samo nekaj dneh v evropski regiji število okužb naraste za milijon," je povedal Kluge. Dodal je, da se počasi povečuje tudi umrljivost. "Prihaja nekoliko težko obdobje, moramo biti iskreni," je dejal.

V luči naraščanja okužb in zaostrovanja ukrepov za zajezitev virusa je poudaril, da bi moralo biti zapiranje šol "skrajni ukrep", predvsem zato ker "ni razlogov, da bi rekli, da so šole glavni vir prenosa okužb. Šole moramo resnično pustiti odprte do zadnjega, saj si ne moremo privoščiti izgubljene generacije zaradi covida-19," je po pisanju STA dejal direktor urada.

Pri sprejemanju ukrepov je potrebno upoštevati predvidljivost

Obenem je povedal, da "status quo ni možnost", in pozval k "sorazmernim ciljnim ukrepom", ki jih je mogoče zaostrovati. Vlade morajo po njegovem mnenju pri sprejemanju ukrepov upoštevati predvidljivost, da ljudje vedo, kaj se bo zgodilo, ko je dosežen določen prag.

Pozval je tudi k splošni uporabi zaščitnih mask. "S splošno uporabo mask in strogim nadzorom nad druženjem lahko do februarja v celotni evropski regiji rešimo 266.000 življenj," je poudaril Kluge.

V 53 državah, ki jih pokriva evropski urad WHO, je bilo doslej potrjenih več kot 12 milijonov okužb, od tega skoraj dva milijona v zadnjih sedmih dneh. Umrlo je 295.000 ljudi, od tega 19.500 v zadnjem tednu.