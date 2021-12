WHO: Omikron bi lahko preplavil zdravstvene sisteme

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) v novem tedenskem epidemiološkem poročilu opozarja, da nova različica novega koronavirusa omikron še vedno predstavlja zelo visoko tveganje in da bi lahko preplavila zdravstvene sisteme.

Medtem ko iz številnih držav zaradi večje kužnosti omikrona poročajo o rekordnem številu okužb, so iz WHO v torek zvečer sporočili, da je bilo v svetu v tednu od 20. do 26. decembra 11 odstotkov več okužb kot teden pred tem. Število smrti zaradi covid-19 je medtem ostalo podobno.

Covid zahteval 5,4 milijona življenj

V omenjenem tednu so po svetu potrdili skoraj pet milijonov novih primerov okužbe, umrlo pa je 44 tisoč ljudi, so sporočili iz Svetovne zdravstvene organizacije. Do 26. decembra je tako covid po svetu zahteval 5,4 milijona življenj.

Zaradi naraščanja števila okužb so številne države znova uvedle omejitvene ukrepe, med njimi tudi Kitajska, Nemčija in Francija, iz Nizozemske in Švice pa so v torek sporočili, da je omikron postal prevladujoča različica.

WHO opozarja na visoko tveganje

Nekatere študije kažejo, da omikron povzroča covid z milejšimi simptomi in da je zato manj hospitalizacij, vendar WHO poziva k pazljivosti, saj ostaja tveganje zelo visoko zaradi njegovega hitrega širjenja. Meni tudi, da so potrebni dodatni podatki za boljše razumevanje različice. Opozorili so, da dokazi kažejo, da se omikron širi hitreje kot delta in da se število okužb podvoji v od dveh do treh dneh.

Zaradi hitrega širjenja pričakujejo motnje v zdravstvenih sistemih

Predstavnica WHO za Evropo Catherine Smallwood je opozorila, da bo zaradi hitrega širjenja omikron še vedno povzročal veliko hospitalizacij, še posebej med tistimi, ki se niso cepili proti covid-19, ter tako povzročil obsežne motnje v zdravstvenih sistemih in drugih kritičnih storitvah, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Evropa ostaja žarišče trenutnega vala pandemije. V torek so o rekordnem številu okužb poročali iz Italije, Francije, Velike Britanije, Grčije in Portugalske. V Italiji so poročali o 78.313 novih primerih okužbe, kar je bilo enkrat več kot v ponedeljek, ko so jih potrdili 30.810. Gre za največji porast okužb v enem dnevu od izbruha pandemije v državi, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.