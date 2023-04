WHO: Eden od šestih ljudi trpi zaradi neplodnosti

"Že sam delež prizadetih ljudi kaže, da je treba razširiti dostop do oskrbe neplodnosti in zagotoviti, da to vprašanje ne bo več odrinjeno na stranski tir v zdravstvenih raziskavah in politiki," je dejal generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Že sam delež prizadetih ljudi kaže, da je treba razširiti dostop do oskrbe neplodnosti in zagotoviti, da to vprašanje ne bo več odrinjeno na stranski tir v zdravstvenih raziskavah in politiki," je dejal generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Foto: Reuters

Neplodnost prizadene približno enega od šestih ljudi na svetu, kaže poročilo, ki ga je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) objavila v ponedeljek. Rezultati poročila kažejo na nujno potrebo po izboljšanju dostopa do kakovostne in cenovno dostopne oskrbe neplodnosti za tiste, ki jo potrebujejo, je ob tem zapisala WHO.

Z neplodnostjo se je srečalo več kot 17 odstotkov odraslega prebivalstva v državah z visokimi dohodki, medtem ko v državah z nizkimi in srednjimi dohodki prizadene več kot 16 odstotkov odraslega prebivalstva, kar kaže, da gre za velik zdravstveni izziv na svetovni ravni.

Poročilo tako razkriva, da neplodnost ni diskriminatorna, je dejal generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Že sam delež prizadetih ljudi kaže, da je treba razširiti dostop do oskrbe neplodnosti in zagotoviti, da to vprašanje ne bo več odrinjeno na stranski tir v zdravstvenih raziskavah in politiki, da bodo varni, učinkoviti in cenovno dostopni načini za doseganje starševstva na voljo vsem, ki si to želijo," je še dodal.

Velik vpliv na psihosocialno počutje prizadetih

WHO je neplodnost opredelila kot bolezen moškega ali ženskega reproduktivnega sistema, ki jo opredeljuje neuspeh pri doseganju nosečnosti po 12 mesecih ali več rednih nezaščitenih spolnih odnosov. Neplodnost lahko povzroči veliko stisko, stigmatizacijo in finančne težave, kar vpliva na duševno in psihosocialno počutje ljudi.

Poročilo navaja, da so preprečevanje, diagnosticiranje in zdravljenje neplodnosti še vedno preslabo financirani in nedostopni zaradi visokih stroškov, družbene stigme in omejene dostopnosti. V večini držav zdravljenje neplodnosti financira vsak posameznik sam, kar pogosto povzroči uničujoče finančne stroške. Ljudje v najrevnejših državah za zdravljenje neplodnosti porabijo večji del svojega dohodka kot ljudje v bogatejših državah, še navaja WHO.

WHO je svoje ugotovitve pripravila po izbiri in oceni 133 študij od več kot 12 tisoč študij po vsem svetu, ki so bile opravljene med letoma 1990 in 2021. Novo poročilo prepričljivo dokazuje, da je neplodnost v svetu zelo razširjena, hkrati pa opozarja na stalno pomanjkanje podatkov v številnih državah in nekaterih regijah.

Poročilo poziva k večji dostopnosti nacionalnih podatkov o neplodnosti, razčlenjenih po starosti in vzrokih, da bi pomagali pri količinski opredelitvi neplodnosti, pa tudi pri ugotavljanju, kdo potrebuje oskrbo neplodnosti in kako je mogoče zmanjšati tveganja, še navaja WHO.