Hitra prehrana pri ženskah povzroča neplodnost

Nosečnicam se je v raziskavi zmanjšala možnost zanositve zaradi hitre prehrane. Foto: Jana Šnuderl

Raziskava univerze v Adelajdi je ugotovila, da so ženske, ki uživajo hitro prehrano več kot štirikrat tedensko, nosile svoj plod tudi do mesec dni dlje kot ženske, ki so v svoj jedilnik vključevale zdravo prehrano.

Ženske v Avstraliji, Veliki Britaniji ter na Irskem in Novi Zelandiji so popisovale obroke v mesecu pred zanositvijo s prvim otrokom. Raziskovalci so nato večkrat obiskali nosečnice in spremljali njihove prehranjevalne navade.

Hitra prehrana vpliva na daljšo pot do zanositve, je ugotovila raziskava avstralske univerze. Foto: Pixabay

Daljša pot do zanositve zaradi neustrezne prehrane

Raziskava je pokazala, da se je pri ženskah, ki so sadje zaužile manj kot trikrat tedensko, podaljšala pot do zanositve. Zanosile so mesec dni kasneje kot ženske, ki so se prehranjevale bolj zdravo.

Prav tako je bilo izmerjeno 12-odstotno tveganje neplodnosti pri tistih, ki so se prehranjevale s hitro prehrano.

Claire Roberts, profesor na univerzi v Adelajdi v Avstraliji, je dejal, da so rezultati raziskave potrdili pomembnost dobre prehrane med nosečnostjo in pred zanositvijo.

Matere, ki so se prehranjevale nezdravo, so otroka nosile tudi do mesec dni več. Foto: Pixabay

Slabost raziskave: izključevanje zelenjave in rib

Čeprav je raziskava vzpostavila posledično razmerje med na eni strani hitro prehrano in na drugi sadjem, je bilo presenečenje, da ni bilo vzpostavljenih povezav tudi med zeleno zelenjavo in ribami ter vplivom na plodnost žensk.

Slabost raziskave je torej to, da je kljub dolgemu procesu ostala osredotočena zgolj na določeno vrsto hrane, preostale pa ni upoštevala.