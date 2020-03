Reševanje neplodnosti

Še leta 1990 je bilo teh parov 17 %, leta 1970 pa komaj 8 %. Pri tem je skrb vzbujajoča predvsem visoka rast moške neplodnosti. Kako se organizirano, taktično in načrtno lotiti zanositve ter reševanja problema neplodnosti s protokolom, ki ga priporoča bownova terapevtka Sabina Cimerman? "Čisto s fizičnega vidika priporočam kopanje v čaju njivske preslice, uživanje olja altajske princese za uravnavanje hormonskega ravnovesja, čago v svečkah (vaginalno), čago z rožnim korenom, masažo mod in jajčnikov … Psihično pa se pripravimo s pogovorom. Postavite si jasen cilj (stvarjenje), odpravite strahove, bodite navzoči … Ljudje premalo poznamo sebe in partnerja, s katerim živimo. Premalo se tudi pogovarjamo. Izmenjujte mnenja, misli, bolj se družite in razvajajte ter drug drugemu namenjajte več pozornosti. Za oba priporočam tudi bownovo terapijo."

Kdaj sploh govorimo o neplodnosti? O neplodnosti govorimo, ko ženska ne zanosi po enem letu načrtnih in rednih spolnih odnosov brez zaščite v plodnem obdobju menstrualnega cikla (pet dni pred ovulacijo in po njej). Sabina Cimerman dodaja: "V družbi pogosto odgovornost pade samo na žensko. Ženska ima občutek, da je ona problem, da ne pride do stvarjenja. Pomembna sta oba člena, ne samo eden. Pripraviti je treba telo in duha!"

