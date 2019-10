Vzporedne volitve na Poljskem kažejo na odločno zmago konservativne PiS

"Ohraniti moramo svojo verodostojnost in zagotoviti, da nihče na Poljskem ne dvomi, da je to, kar počnemo, dobro, resnično in odgovorno. Nadzorujemo javne finance, radikalno smo izboljšali njihovo stanje in to se bo nadaljevalo, če bomo vladali", je po zmagi dejal predsednik stranke Pravičnost in mir Jaroslaw Kaczynski.

"Ohraniti moramo svojo verodostojnost in zagotoviti, da nihče na Poljskem ne dvomi, da je to, kar počnemo, dobro, resnično in odgovorno. Nadzorujemo javne finance, radikalno smo izboljšali njihovo stanje in to se bo nadaljevalo, če bomo vladali", je po zmagi dejal predsednik stranke Pravičnost in mir Jaroslaw Kaczynski. Foto: Reuters

Volišča na Poljskem so se zaprla ob 21. uri; 61,1 odstotka od skupno 30 milijonov Poljakov z volilno pravico je volilo 460 poslancev in 100 senatorjev.

Glede na vzporedne volitve naj bi PiS po novem imela 239 sedežev v parlamentu in tako absolutno večino, opozicijsko liberalno-konservativno zavezništvo Državljanska koalicija (KO) pa 130.

V parlament se je glede na vzporedne volitve uspelo prebiti še Levemu zavezništvu SLD, ki naj bi prejelo 11,9 odstotka glasov (43 mandatov), poljski koaliciji kmečke stranke PSL (9,6 odstotka glasov oz. 34 mandatov) ter skrajno desni stranki Konfederacija, ki je zbrala 6,4 odstotka glasov (13 mandatov), poročajo tuji mediji.

Izidi v skladu s pričakovanji

Izid vzporednih volitev se sklada s pričakovanji, za stranko Pravičnost in mir pa pomeni, da bo še naprej vodila poljsko vlado. Raziskava Ipsosa kaže, da je Pravičnost in mir zmagala v 14 provincah, Državljanska koalicija pa v dveh.

Poljaki so se danes odločili, da želijo nadaljevati s pozitivnimi spremembami in dobrim časom za Poljsko, je po objavi rezultatov vzporednih volitev ocenil premier Mateusz Morawiecki. Volivcem se je zahvalil za veliko izkazano zaupanje in jim obljubil, da jih ne bodo razočarali, poroča poljska tiskovna agencija PAP.

"V Varšavi ne bo Budimpešte"

Vodja Državljanske koalicije Grzegorz Schetyna pa je dejal, da "v Varšavi ne bo Budimpešte", zato bo njihova stranka v parlamentu in senatu poskušala dobro sodelovati z drugimi opozicijskimi skupinami.

Opozicijskim strankam v predvolilnem boju očitno ni uspelo nagovoriti volivcev. Namesto da bi predstavljali svoja stališča, so se namreč morali predvsem braniti, da v primeru prevzema oblasti ne bodo odpravili številnih socialnih bonitet, ki jih je uvedla vlada Morawieckega.

Tako je stranka Pravičnost in mir kljub nekaterim škandalom v zadnjih mesecih, ko je moral na primer zaradi zasebne uporabe vladnega letala odstopiti predsednik spodnjega doma parlamenta iz vrst PiS Marek Kuchcinski, očitno pri volivcih pridobila še večjo podporo, predvsem s socialnimi reformami, ki jih občuti skoraj vsak državljan.

Pred tedni so sicer trije bivši poljski predsedniki, med njimi Lech Walesa, v odprtem pismu opozorili državljane, da so pred njimi ključne volitve, ki bodo odločale o prihodnosti države ter vlogi vladavine prava v njej. Posvarili so pred nadaljnjim korakom v smeri avtoritarnosti ob ponovni absolutni večini PiS v parlamentu.

Tudi v Bruslju so pozorno spremljali tokratne volitve na Poljskem. Evropska komisija je namreč zaradi spornih pravosodnih reform, ki jih je predstavila dosedanja poljska vlada, proti državi vložila več tožb na Sodišču EU.