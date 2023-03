Vzhod Avstrije in Češko zajela neurja z močnim vetrom

Vzhod Avstrije je minulo noč zajelo neurje z močnim vetrom, katerega sunki so ponekod presegli 110 kilometrov na uro. Zaradi neurij so danes na Dunaju začasno zaprli grajski park in živalski vrt Schönbrunn, v Linzu pa je veter poškodoval streho deželnega gledališča. O neurjih, ki ovirajo cestni in železniški promet, danes poročajo tudi iz Češke.

Na Dunaju, v Spodnji Avstriji in Zgornji Avstriji je veter podiral drevesa in reklamne panoje ter odnašal strešnike. V prestolnici je veter dosegel hitrost do 111 kilometrov na uro, v Buchbergu v Spodnji Avstriji pa so sunki vetra dosegli 151 kilometrov na uro, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Na Dunaju zaprli grajski park in živalski vrt

Zaradi neurij so danes na Dunaju začasno zaprli grajski park in živalski vrt Schönbrunn, v Linzu pa je veter poškodoval streho deželnega gledališča.

V kraju St. Pankraz v Zgornji Avstriji so v petek zvečer evakuirali potnike vlaka, potem ko je veter poškodoval nadzemne vode. V Berndorfu pri Salzburgu je ponoči padlo drevo na avtomobil, v katerem je bila 23-letna voznica. Poškodovano žensko so po navedbah policije prepeljali v bolnišnico v Salzburgu. Vremenoslovci sicer napovedujejo, da se bo veter drevi umiril.

Na Češkem več tisoč gospodinjstev brez elektrike

O neurjih danes poročajo tudi iz Češke, kjer veter ovira cestni in železniški promet, več tisoč gospodinjstev pa je začasno ostalo brez oskrbe z električno energijo. Po poročanju medijev, ki jih povzema nemška tiskovna agencija dpa, je bilo danes v nesrečah, povezanih z vremenom, poškodovanih več kot dvajset ljudi.

O najhujši nesreči poročajo iz češke regije Pardubice, kjer je avtobus zaradi močnega vetra zapeljal s ceste in se prevrnil. Od 45 potnikov jih je bilo 21 poškodovanih, od tega dva huje, so na Facebooku sporočili gasilci.

Vremenoslovci so ponoči zabeležili hitrost vetra do 120 kilometrov na uro, čez dan pa še do 90 kilometrov na uro. Po napovedih vremenoslovcev se bo vreme umirilo zvečer.