Za gregorjevo ponekod tudi do 18 stopinj Celzija, potem pa ...

V drugi polovici tedna nas čaka zgodnje spomladansko oziroma toplo pozno zimsko vreme. V glavnem bo precej toplo, naši kraji bodo pod vplivom jugozahodnega vetra. Čez dan se bodo temperature lahko povzpele do 15 stopinj Celzija, na Dolenjskem in Štajerskem tudi do 18 stopinj Celzija, je pojasnil meteorolog Jure Cedilnik z agencije za okolje. Prihodnji teden lahko pričakujemo vdor hladnejšega zraka in posledično padavine. "Tudi glede meje sneženja je še precej negotovosti."

Pred nami je zgodnje spomladansko oziroma toplo pozno zimsko vreme. V drugi polovici tedna bo v glavnem precej toplo, naši kraji bodo pod vplivom jugozahodnega vetra. Občasno bo dotekal bolj vlažen zrak. Več oblačnosti bo na zahodu, medtem ko bo na vzhodu več sonca, je povedal Cedilnik.

Če dan tudi do 18 stopinj Celzija

Jutranje temperature bodo okoli 5, čez dan pa se bodo povzpele od 10 do 15 stopinj Celzija. V petek in soboto bo ob jugozahodniku in sončnem vremenu na Dolenjskem in Štajerskem lahko tudi do 18 stopinj Celzija.

Padavin bo zelo malo. Občasen dež lahko pričakujemo na Severnem Primorskem in Notranjskem, večjih padavin pa za širšo Slovenijo ni na vidiku, dodaja meteorolog.

Prihodnji teden spremembe, negotovosti tudi glede meje sneženja

Prihodni teden je vremensko še precej negotov, nadaljuje Cedilnik. Kot pravi, bo v torek ali sredo po nekaterih izračunih nad Sredozemlje vdrl hladnejši zrak. "Posledično se potem naredi tudi ciklonsko območje, s čimer je povezan razvoj nestabilnega vremena. To najverjetneje pomeni kar nekaj padavin. Tudi glede meje sneženja je še veliko negotovosti. Še vedno so možnosti, da bi kaj snežilo, čeprav čisto zadnje napovedi bolj kot na sneg kažejo na dež," je sklenil Cedilnik.