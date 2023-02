Velika cvetlična razstava v ALEJI

Oglasno sporočilo

Čeprav je zunaj še zima, v najboljšem novem nakupovalnem središču ALEJA že kličejo pomlad. Zato so za obiskovalce pripravili prav posebno presenečenje. Vse do dneva žena si lahko ogledate veliko razstavo dišečih cvetlic.

Prisluhnite cvetlični melodiji v ALEJI. Foto: Aleja

Osrednji prostor krasi tudi velik talni klavir, kjer si lahko med občudovanjem rožic zaigrate melodijo po svojem okusu. Cvetlično-melodično aktivacijo lahko doživite od ponedeljka do petka od 16. do 20. ure, ob sobotah od 11. do 20. ure in ob nedeljah od 12. do 18. ure.

Na predvečer dneva žena, 7. marca, od 17. ure in v sredo, 8. marca, od 16. ure pa bo ALEJA vsem predstavnicam ženskega spola polepšala praznik s cvetočim presenečenjem iz rok posebne osebe. Sanjski moški Blaž Kričej Režek bo vse dame, žene in gospe razveselil s posebno pozornostjo. Vabljene na prijetno druženje in srečanje s Sanjskim moškim v ALEJO.

Ob prazniku žena pa je prav, da si osvežite tudi svojo garderobo. V več kot 80 trgovinah in prodajalnah vas čaka široka ponudba pomladne kolekcije. Izberite si modne kose po zadnjih trendih in zablestite. Odlična ideja za darilo pa so tudi darilni boni Desetak. Svojim damam polepšajte dan in jim omogočite razvajanje v trgovinah ali enem izmed gostinskih lokalov v ALEJI.

Nakupovalno središče ALEJA upravlja podjetje SES – Spar European Shopping Centers. ALEJA se nahaja na 32.000 m2 najemnih površin, v njej je 80 trgovin in lokalov. Najsodobnejše nakupovalno središče navdušuje s svojimi številnimi arhitekturnimi posebnostmi, ALEJO SKY z bogato kulinarično ponudbo ter ozelenjeno aktivno streho z večnamenskim športnim igriščem. Zagotovljenih je 200 parkirnih mest za kolesa, 13 polnilnic za električna vozila, kar je največji prostor v Sloveniji za polnjenje električnih vozil naenkrat, »car sharing«, postaja za izposojo koles BicikeLJ, avtobusno postajališče in kolesarski poligon. Lani je nakupovalno središče ALEJA, ki se je odprlo maja 2020, prejelo prestižno svetovno nagrado Global RLI Award v kategoriji Mednarodna nakupovalna središča – novogradnje. Več informacij na www.aleja.si.

SES – Spar European Shopping Centers je razvijalec, graditelj in upravljalec nakupovalnih središč v šestih državah. Podjetje trenutno upravlja 30 nakupovalnih središč v osrednji, južni in vzhodni Evropi ter nakupovalno ulico na Dunaju. Leta 2020 so bila nakupovalna središča v vseh državah vseskozi odprta, vendar pa je morala zaradi zaprtja države večina trgovin ostati zaprta več tednov oz. mesecev. Hitri komunikacijski kot tudi tehnično-inovativni ukrepi SES v času pandemije covid-19 so kljub temu omogočili varno nakupovanje in dobro obiskanost. Leta 2020 so najemniki v nakupovalnih središčih SES ustvarili 2,45 milijarde evrov bruto prodaje. Podjetje SES je v Avstriji in Sloveniji vodilno na trgu v poslovnem segmentu velikih nakupovalnih središč. SES je del skupine SPAR Austria.

Naročnik oglasnega sporočila je ALEJA, D. O. O.