Gregorčič pojasnil, kdaj lahko pričakujemo nadpovprečne temperature

"V prihodnjih dneh ne bo hitre otoplitve. Na pomlad treba še malo počakati, ampak počasi bomo vseeno šli v to smer," pravi meteorolog Brane Gregorčič. Splošno vremensko sliko za pomladno obdobje je težko napovedati, pojasnjuje in dodaja, da so zdaj vsi letni časi toplejši, kot so bili včasih, pri čemer je odstopanje v povprečju že blizu dveh stopinj. Zima je bila nadpovprečno topla in tudi "izgledi za pomlad so v tej smeri". Nadpovprečne temperature nas čakajo v drugi polovici marca.

Jutri nas bo iznad Sredozemlja doseglo še eno padavinsko območje. Meja sneženja bo dokaj nizka, količina padavin pa ne bo zelo velika, je napovedal Gregorčič. Na Kočevskem in Notranjskem na nadmorski višini nad 500 oz. 600 metri bo padlo največ deset centimetrov snega, medtem ko bo po nižinah na meji med dežjem in snegom, a kakšnega novozapadlega snega ni pričakovati.

Ob koncu tedna suho vreme brez padavin

"Ob koncu tedna bo nekaj več sonca in dnevne temperature bodo šle nekoliko navzgor," nadaljuje Gregorčič. V petek, soboto in nedeljo bo čez dan suho vreme brez padavin in z malo jasnine. Temperature se bodo gibale od pet do deset stopinj Celzija, medtem ko bo zjutraj lahko še vedno malo pod ničlo.

Ob koncu tedna se bodo temperature gibale od pet do deset stopinj Celzija, zjutraj pa bo še vedno lahko malo pod ničlo. Foto: Getty Images

Za prvo polovico prihodnjega tedna meteorolog napoveduje nekaj dežja, temperature pa v intervalu od pet do deset stopinj Celzija in suho vreme. Za drugo polovico tedna pa temperaturo nad deset stopinj Celzija.

"V prihodnjem tednu se bo znova povečala možnost padavin, ampak kot je videti, to pot res lahko pričakujemo zgolj dež v nižinah, medtem ko v gorah še lahko zapade nekaj novega snega, morda tudi deset, dvajset centimetrov, kar je za zgodnjo pomlad značilno. V gorah, natančneje v visokogorju, je najvišja snežna odeja po navadi izmerjena šele meseca aprila. Da bi pa po nižinah bila neka prava zima, pa v prihodnjem tednu ne pričakujemo," je še pojasnil Gregorčič.

V drugi polovici marca bo nadpovprečno toplo

Splošno vremensko sliko za pomladno obdobje je težko napovedati, pravi Gregorčič, a poudari, da so zdaj vsi letni časi toplejši, kot so bili včasih, odstopanje v povprečju je že blizu dveh stopinj. "Recimo v tem tednu so temperature malo pod povprečjem, za naslednji teden je napoved, da bodo blizu dolgoletnega povprečja, potem v drugi polovici marca pa bodo temperature nadpovprečne," je dejal meteorolog.

Tudi zima je bila nadpovprečno topla

"V resnici je bilo letos samo en teden res hladnega vremena. To je bilo v drugem tednu šolskih počitnic, drugače pa so bile temperature povprečne oziroma več kot mesec in pol kar precej nadpovprečne," zimo opiše Gregorčič in oceni, da je bila nadpovprečno topla. "Tudi izgledi za pomlad gredo v tej smeri," še doda.

Če sta februar in marec topla, v aprilu sledi ohladitev in možnosti za pozebo je veliko, pojasni meteorolog. Foto: STA , Ob tem poudarja, da je dobro, da doslej še ni bilo neke toplote in da je pred kratkim zapadlo še nekaj snega, saj razvoj rastlin posledično ne bo potekal prehitro, prav tako pa se zmanjšuje verjetnost pozebe v začetku aprila. "Če sta februar in marec topla, v aprilu sledi ohladitev in možnosti za pozebo je precej," je za konec pojasnil Gregorčič.