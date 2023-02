Poleg dežja in snega vremenska sprememba prinesla še ...

"Vremenska sprememba je poleg dežja in snega prinesla tudi čist zrak," so na Twitterju objavili pri Agenciji RS za okolje (Arso). Padavine bodo sicer danes v večjem delu Slovenije ponehale, teden pred nami pa bo bolj ali manj oblačen.

Vremenska sprememba je poleg dežja in snega prinesla tudi čist zrak.



Podatke lahko najdete na: 👇https://t.co/oG1c7PsANO pic.twitter.com/FqmTSxxSdl — ARSO vreme (@meteoSI) February 26, 2023

Naletavanje snega še mogoče

Čez dan se bo ponekod v zahodni Sloveniji oblačnost prehodno trgala, v južni in jugovzhodni Sloveniji pa bo občasno še naletaval sneg. Pihal bo severovzhodni veter, burja na Primorskem se bo dopoldne še nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem do okoli 8 °C.

☃ V večjem delu Slovenije smo danes zjutraj merili kakšen centimeter snega.



🌬 Na Primorskem piha močna burja, ki se bo v naslednjih urah še okrepila.



🌨 Danes lahko predvsem v južni polovici Slovenije rahlo sneži, drugod bo večinoma oblačno. Podobno bo tudi jutri. pic.twitter.com/LhNlIJuJRW — ARSO vreme (@meteoSI) February 26, 2023

V ponedeljek bo prevladovalo oblačno vreme, krajša obdobja sončnega vremena bodo na Primorskem. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zjutraj še zmerna do močna burja, ki bo čez dan nekoliko oslabela. Najnižje jutranje temperature bodo od –6 do 0, na Primorskem okoli 3, najvišje dnevne od –2 do 4, na Primorskem do 8 °C.

V torek in sredo bo na zahodu delno jasno, drugod pretežno oblačno. Predvsem v južni in jugovzhodni Sloveniji bodo v sredo občasno rahle padavine. Pihal bo severovzhodnik, burja na Primorskem se bo v torek čez dan spet okrepila.

Opozorilo:

Po podatkih Urada za meteorologijo, Agencije RS za okolje bodo od nedelje zjutraj do ponedeljka zjutraj na izpostavljenih mestih najmočnejši sunki burje do okoli 120 kilometrov na uro.