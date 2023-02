Tega pa v Kaliforniji res niso vajeni #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Južne dele ameriške zvezne države Kalifornija je v petek v okviru prvega snežnega neurja v več desetletjih zajelo močno sneženje. Zaradi snega in ledu je bilo več glavnih prometnic neprevoznih in zato zaprtih. V drugih predelih države se zaradi obilnega dežja bojijo poplav.

Vremenoslovci so v petek za več deset milijonov prebivalcev države, ki ni vajena snega, izdali vremenska opozorila. Sneg in močan veter sta podirala električno napeljavo, zaradi česar je brez elektrike ostalo več kot 100 tisoč odjemalcev v Kaliforniji, podatke pristojnih oblasti navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Foto: Reuters

Težave tudi v prometu, množične odpovedi letov

Televizijske postaje so svoje poročevalce napotile na višje ležeče predele, od koder prihajajo poročila o številnih zagatah v prometu. Prebivalci območij, ki so se čudili neobičajnim vremenskim razmeram, pa so družbene medije preplavili s fotografijami različnih količin snega, ki je prekril njihovo okolico.

Snežinke so bile vidne celo okrog slovitega napisa Hollywood v Los Angelesu. Foto: Reuters

Na nižje ležečih predelih medtem zaradi obilnega dežja vremenoslovci prebivalce svarijo pred poplavami in zemeljskimi plazovi. V Los Angelesu naj bi voda ponekod že onemogočala vožnjo z avtomobili.

Najbolj ogroženi naj bi bili mesti Ventura in Los Angeles ter okrožja Santa Barbare, kjer v eni uri pričakujejo 2,5 centimetra dežja. Foto: Reuters

Še naprej se vrstijo tudi odpovedi letalskih poletov, v petek je taka usoda doletela nekaj manj kot 400 letov, še skoraj šest tisoč jih je imelo zamudo.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters