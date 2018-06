Vulkan v Gvatemali znova bruhal, pogrešajo več sto ljudi #foto

Odkar je gvatemalski vulkan Fuego konec preteklega tedna začel bruhati, pogrešajo skoraj 200 ljudi, najmanj 75 jih je umrlo, so v torek sporočile oblasti. Zaradi novega izbruha in močnih eksplozij v vulkanu, ki je kakšnih 35 kilometrov jugozahodno od prestolnice, so reševalci morali v torek ustaviti iskanje preživelih.

Po podatkih instituta Inacif je izbruh vulkana od nedelje zahteval najmanj 75 življenj. Toliko trupel so do zdaj našli na pobočju vulkana, kjer je prizadetih več vasi. Identificirali so samo 23 trupel.

Vodja reševalnih operacij nacionalne koordinacije za naravne katastrofe Conred Sergio Cabanas je v torek potrdil, da od nedelje pogrešajo 192 ljudi. Pri tem je izpostavil, da zaradi izjemno visokih temperatur lave vseh pogrešanih ne bo mogoče najti, saj so številna trupla zoglenela. Reševanje poteka zelo počasi zaradi težavnega terena ter velike količine vrelega blata, kamenja in prahu na pobočju vulkana.

Cabanas je poudaril, da bodo iskanje nadaljevali, dokler ne bodo našli vseh žrtev.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Evakuirali več kot tri tisoč ljudi

Poškodovanih je 46 ljudi, med njimi jih je polovica v resnem stanju, s hudimi opeklinami. Evakuirali so več kot 3.300 ljudi, ki so zdaj nastanjeni v zavetiščih. Na različnih ravneh je izbruh prizadel skupno 1,7 milijona Gvatemalcev, je navedel Conred.

Zaradi močnih eksplozij oblasti v torek niso mogle evakuirati sedem vasi na pobočju vulkana, saj je obstajala nevarnosti povečane dejavnosti vulkana. Ustavili so tudi reševalne akcije.

Kot je pojasnil tiskovni predstavnik Conreda David de Leon, strokovnjaki pričakujejo novo iztekanje lave, zelo vročega pepela, blata, vode in kamenja.

Mislili so, da se je vulkan umiril

Po prvem vulkanskem izbruhu v nedeljo so oblasti v ponedeljek menile, da se je vulkan umiril in da vsaj nekaj dni ne bo več izbruhnil, a je prebivalce in oblasti le nekaj ur zatem v torek presenetil nov izbruh.

Foto: Reuters Prvi izbruh vulkana je oblasti presenetil že prvi dan, v nedeljo, po njem pa so evakuirali 4.500 ljudi. Prve žrtve so svojci začeli pokopavati v torek.

Naravno katastrofo so razglasili v treh okrožjih, med katerimi je najbolj prizadeto okrožje Sacatepequez. V državi so razglasili tridnevno žalovanje. Poslanci so zahtevali poročilo o povzročeni škodi na številnih nasadih kave in koruze.

Izbruh je najbolj prizadel podeželske skupnosti na pobočju in blizu vulkana ter kolonialno mesto Antigua, najpomembnejše turistično mesto v državi.

Leta 2010 evakuirali deset tisoč ljudi

Vulkan Fuego je bruhal že januarja letos. Septembra 2012 so zaradi izbruha morali evakuirati okoli deset tisoč ljudi iz vasi na pobočju vulkana.

V Gvatemali sta aktivna še dva vulkana - Santiaguito na zahodu in Pacaya, ki je 20 kilometrov južno od prestolnice Ciudad de Guatemala. Ta majhna srednjeameriška država sicer leži na tihomorskem ognjenem pasu, kjer je osredotočene 85 odstotkov potresne dejavnosti na našem planetu.