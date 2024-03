Vsako leto v EU preprodajo za 31 milijard evrov nezakonitih drog

V Evropski uniji se vsako leto preproda za 31 milijard evrov nezakonitih drog, opozarjata Europol in Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) v četrtek objavljenem poročilu.

Direktor EMCDDA Alexis Goosdee je posvaril, da je trg z drogami vse bolj aktiven. "Trg s prepovedanimi drogami je dejavnejši kot kadarkoli prej, kar se kaže v nizkih cenah in visoki kakovosti," je dejal.

Europol in EMCCDA sta posvarila, da se krepi vpliv mednarodne preprodaje drog na življenja v evropskih državah. Nasilje, korupcija ter spodkopavanje prava in demokracije so v porastu, je v Haagu povedala vodja Europola Catherine De Bolle.

"Kriminalne mreže so okužile samo jedro naših skupnosti in se prepletajo skozi tkivo naše demokracije in gospodarstva. Spodkopavajo zaupanje, spodbujajo nasilje ter ustvarjajo začarane kroge odvisnosti in revščine," je dejala.

Preiskovalci so po njenih besedah odkrili približno 800 kriminalnih združb, ki ogrožajo varnost držav. Pojasnila je, da so droge eden od glavnih virov dohodka organiziranega kriminala.

Zasežena marihuana hrvaške policije. Foto: MUP RH

V poročilu še piše, da je Evropa osrednjega pomena za proizvodnjo, nabavo in trgovino s prepovedanimi drogami. Strokovnjaki pa opozarjajo predvsem na obsežno proizvodnjo marihuane in sintetičnih drog v Evropi ter na velike količine kokaina, ki ga tihotapijo iz Latinske Amerike, še piše STA.

V zadnjih desetih letih jim je uspelo zaseči veliko več kokaina kot prej, vendar je to ponekod privedlo do dodatnega nasilja z napadi in umori na ulicah, je dejala De Bollova. Ob tem je opozorila, da se nemiri med tolpami krepijo.