Voznik hrvaškega rešilnega vozila: Zdelo se mi je, da sem stopil na plastenko ali škatlo

Na velikogoriškem sodišču so vozniku reševalnega vozila odredili preiskovalni pripor zaradi ponovitvene nevarnosti, nato pa so ga prepeljali v zapor Remitenec. Fotografija je simbolična. Foto: Shutterstock

Pred zagrebškim zaporom Remetinec je danes potekal protest v podporo 62-letnemu Mariju Macanu, ki je bil aretiran in obsojen na 30 dni zapora zaradi ponovitvene nevarnosti. Macan, sicer reševalec nujne medicinske pomoči, je v sredo, po intervenciji, med odhodom s kraja poškodoval tri mladoletne osebe, ki so sedele na travniku.

V sredo okoli 22. ure so na južni strani jezera Bundek reševalci nujne medicinske pomoči v svojem vozilu nudili medicinsko pomoč mladoletniku zaradi suma zastrupitve z alkoholom. Za tem je voznik reševalnega vozila zapeljal proti cestišču in pri tem poškodoval tri mladoletne osebe, ki so sedele na travniku, poroča index.hr.

Na velikogoriškem sodišču so vozniku odredili preiskovalni pripor zaradi ponovitvene nevarnosti, nato pa so ga prepeljali v zapor Remitenec. Njegovi kolegi menijo, da je ta pristop preveč strog. Pred zaporom so razvili transparent z napisom "Vsi smo Macan. Danes on, jutri mi".

Voznik je povedal, da je vozil počasi, ne hitreje kot tri kilometre na uro, in da nikogar ni hotel povoziti. "Peljal sem morda sedem, osem metrov, ko sem pod vozilom zaslišal pokanje. Zdelo se mi je, da sem zapeljal na kakšno plastenko ali škatlo. Ustavil sem avto in izstopil," je v pojasnilu nesreče povedal voznik.

"Če bi tista dekleta samo pomahala ali dvignila roke, bi se ustavil. Oblečena so bila v črna oblačila, na tistem delu Bundeka pa sploh ni razsvetljave," je še dejal in dodal, da so bile na reševalnem vozilu prižgane luči.

Sodelavci v bran vozniku

Njegovi sodelavci so ogorčeni nad ravnanjem z njim. Napovedali so, da bodo v prometu vozili previdneje in po predpisih, zaradi česar bodo potrebovali daljši čas, da pridejo do bolnika. Izpostavili so še zahtevo po beneficiranem delovnem stažu. "Kako je mogoče, da pri 62 letih voznik reševalnega vozila dela po 12 ur," je dejala ena od zaposlenih.

Bili pa so razočarani, ker niso bili deležni javne podpore direktorice hrvaškega zavoda za urgentno medicino Maje Grba Buljević.

"Ne moremo se sprijazniti, da našega kolega, ki je do včeraj s svojimi veščinami reševal človeška življenja, obravnavajo kot največjega zločinca v tej državi in ​​ga z lisicami vodijo po sodiščih," so v pozivu k protestu med drugim zapisali organizatorji.