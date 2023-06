Vlak blizu Postojne povozil človeka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekaj po 19. uri je na železniški progi med Postojno in Prestrankom v občini Postojna vlak povozil osebo. Gasilci PGD Postojna so zavarovali kraja dogodka ter pomagali nujni medicinski pomoči Postojna pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe.