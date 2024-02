Volk sledil ženski, ki je v vozičku prevažala dojenčka #video

Posnetek iz Pozza di Fassa v Trentinu, na katerem se mama z dojenčkom v vozičku sprehaja ob progi za tek na smučeh, za njima pa se na posnetku pojavi volk ter se nič hudega sluteč sprehaja in jima sledi, je v teh dneh razdelil splet in postal precej viralen.

Kot je razvidno s posnetka, je sprva volk daleč za žensko in vozičkom, nato pa se jima v lahnem drncu približa in zdi se, da se je plenilec dodobra prilagodil na človeško bližino in ga ljudi ni strah. Zatem naj bi se volk po pričevanju umaknil proti gozdu, ko se mu je približala oseba, ki je žival fotografirala in posnela, poroča la Repubblica.

Posnetek odprl burno razpravo

Posnetek je v Italiji odprl burno razpravo, saj lokalni mediji sumijo, da je volka že nekaj časa nekdo oskrboval s hrano, zato se je ta navadil na bližino ljudi, nekateri naj bi se z divjo živaljo celo fotografirali. Ob omenjenem dogodku se je oglasil celo profesor zoologije na univerzi v Rimu in bil ob videnem jezen: "Kdorkoli je hranil tega volka, je ravnal neodgovorno," je za spletni portal "Il Dolomiti" komentiral razburjeni profesor.

Da je preventiva vedno najboljša strategija, so v zapisu poudarili strokovnjaki, zato se je "treba čim bolj izogibati situacijam, ki bi volka in druge divje živali lahko privabile v bližino naseljenih okolij".

Volk je v tem okolju prisoten že dalj časa, nekateri pa naj bi zmotno poročali, da na tem območju že 170 let ne beležijo napada volka na človeka, so zapisali pri Associazione Per La Cultura Rurale (Kulturni center v Italiji). Zdaj v dolini Fassa predstavniki več skupnosti vztrajajo pri sestanku s pristojnimi službami, nekateri pa so ob omenjenem dogodku zaskrbljeni tudi za varnost prebivalstva. Menijo, da bi vse večje pojavljanje tovrstnih zveri v bližini ljudi lahko iz doline odvrnilo tudi dopustnike. Na pogovoru naj bi spregovorili o tem, kaj se bo zgodilo s preveč "zaupljivim" oz. samozavestnim volkom, nekateri strokovnjaki pa menijo, da omenjenemu volku ni več mesta v naravi, poroča Südtirol News, zato se mnogi zavzemajo tudi za njegovo odstranitev. Končno odločitev bo sprejela tamkajšnja deželna uprava.

