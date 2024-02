Grozljivi posnetki: med požganimi ostanki iščejo svoje domove #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V gozdnih požarih v osrednjem Čilu je umrlo najmanj 99 ljudi, na stotine pa jih pogrešajo, so sporočile oblasti. Predsednik Gabriel Boric je opozoril, da se država spopada s tragedijo zelo velikih razsežnosti. Gozdni požari, ki so izbruhnili pred nekaj dnevi, ogrožajo zunanje robove Vina del Mar in Valparaise, dveh obalnih turističnih mest zahodno od prestolnice Santiago, kjer živi več kot milijon prebivalcev.