Napete razmere v Čilu. Število žrtev raste, pogrešane išče tudi vojska #video

V požarih, ki divjajo v osrednjem in južnem delu Čila, je umrlo najmanj 51 ljudi, so v soboto sporočile tamkajšnje oblasti in opozorile, da bo število žrtev verjetno še naraslo, saj se ognjeni zublji še naprej širijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. 45 ljudi je umrlo neposredno v požarih, šest pa pozneje v bolnišnicah. Okoli 200 ljudi še pogrešajo, tako da bo verjetno žrtev še več.

Forest fires in Chile have killed at least 51 people, officials said Saturday, warning the death toll is expected to rise, as unusually high temperatures and droughts fan blazes across South America.https://t.co/1uyT0xAN9b — The Washington Post (@washingtonpost) February 4, 2024

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

V požarih, ki divjajo v osrednjem in južnem delu Čila, je umrlo najmanj 51 ljudi, je sporočila čilska notranja ministrica Carolina Toha. 45 ljudi je umrlo neposredno v požarih, šest pa pozneje v bolnišnicah.

Po vsem Čilu so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa v soboto zabeležili 143 požarov. Foto: Reuters

Francoska tiskovna agencija AFP pa poroča, da so požari zajeli okoli 43.000 hektarjev površin, najhuje je na območju Valparaisa na jugu države.

Že v petek je čilski predsednik razglasil izredne razmere v najbolj prizadetih delih države, v soboto je na pomoč poklical tudi vojsko. "Naša prednostna naloga je, da rešimo življenja," je dejal.

🤔Photos and video of the consequences of fires in Chile, which are increasingly burning out populated areas, have emerged pic.twitter.com/JZBrZTSqsM — Truthseeker (@Xx17965797N) February 4, 2024

V Čilu so poleti požari pogosti, a pristojni domnevajo, da je bil vsaj del požarov podtaknjen. Foto: Reuters

El Nino razbelil Čile

Od srede sicer temperature v osrednjem delu Čila dosegajo 40 stopinj Celzija, kar naj bi bila posledica vremenskega pojava El Nino. Vročinski val, ki je zajel Čile in Kolumbijo, naj bi se v prihodnjem tednu razširil tudi v Argentino, Paragvaj in Brazilijo.

Požari divjajo v turistični regiji Valparaiso, ki leži ob obali približno sto kilometrov od glavnega mesta Santiago de Chile. Do zdaj so opustošili na tisoče hektarjev gozdov, obalna mesta pa zavili v gosto meglo sivega dima in ljudi prisilili, da so zapustili svoje domove.

Izredne razmere

Požari so do zdaj uničili tisoč hiš v različnih delih regije, kjer je predsednik Gabriel Boric razglasil izredne razmere, da bi mobiliziral potrebna sredstva za gašenje.

"Za gašenje gozdnih požarov bodo na voljo vsi tehnični in kadrovski viri, saj je vedno na prvem mestu varnost družin. Ne bomo jih pustili samih," je sporočil na družbenem omrežju X.

Oblasti so v soboto v več mestih na območju odredile policijsko uro, da bi pospešile prihod služb za nujno pomoč, poroča AFP. Foto: Reuters