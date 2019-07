Napadli hrvaške vojake v Afganistanu, eden umrl

Šlo naj bi za osamljeni napad, preostali vojaki pa so na varnem, je dejal hrvaški obrambni minister Damir Krstičević.

Žrtve so del zavezniških specialnih enot pod britanskim poveljstvom

Najhuje je poškodovan 27-letni vojak, ki ima poškodbe glave, drugi ima zlom stegnenice, tretji, 32-letnik, pa ima poškodovano roko. Na Hrvaškem se pripravljajo na to, da jih bodo čim prej prepeljali v domovino, kjer jih bodo zdravili naprej.

Vsi trije vojaki, dva od njih sta profesionalna vojaka pet let, so del specialnih enot, dodeljenih zavezniškim specialnim enotama pod poveljstvom Velike Britanije v taborišču Gibson ob kabulskem letališču Kaja. Njihova vloga je svetovalna, sodelujejo predvsem pri urjenju afganistanskih specialcev, pojasnjujejo hrvaški mediji.

Napadeni vojaki so mentorji in svetovalci

Hrvaški mediji poročajo, da to ni prvi primer takšnih osamljenih napadov. V Kabulu so že bili tarča posameznega napadalca, a takrat poškodbe niso bile tako resne.

Tokratni napad se je zgodil le 200 metrov od taborišča Lion, kamor sta se poleg napadenega vozila napotila še dva oklepnika. Ta napad toliko bolj preseneča tako hrvaško vojsko kot vse zavezniške enote v Afganistanu, ker vsi hrvaški vojaki v Afganistanu delujejo kot svetovalci in mentorji, ne pa v neposrednih spopadih z uporniki, je poudaril glavni direktor glavnega štaba hrvaške vojske, viceadmiral Robert Hranj.

Slovenski vojaki v misijah in operacijah po svetu

Slovenska vojska ima osem vojakov v Afganistanu (podatki od 19. junija 2019), njihova vloga je prav tako izključno svetovalna in mentorska. Kot so danes sporočili z obrambnega ministrstva v Ljubljani, se pripadniki devetega kontingenta Slovenske vojske na misiji Odločna podpora v Afganistanu počutijo dobro in opravljajo dodeljene naloge.

"Kontingent ima mandat za naloge usposabljanja, sodelovanja in pomoči afganistanskim varnostnim silam in ustanovam. Delujejo v zahodnem delu Afganistana, in sicer v Poveljstvu za usposabljanje in svetovanje Zahod v Heratu," so sporočili z ministrstva za obrambo.

Slovenija sodeluje tudi v drugih mednarodnih operacijah in misijah kot partnerica in polnopravna članica zavezništva Nato in EU, zato so slovenski vojaki še na Kosovu, v Libanonu, Siriji, Bosni in Hercegovini, Makedoniji, Srbiji, Iraku in Latviji ter v operaciji EUNAVFOR MED Sophia, katerih naloga je sodelovanje pri reševanju problematike tihotapljenja ljudi ter ilegalnih migracij v regiji.