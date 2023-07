Vodja norveške levičarske stranke zaradi kraje luksuznih sončnih očal odstopil #video

Zdaj že nekdanjega vodjo norveške levičarske stranke, ki ima v parlamentu osem sedežev, so nadzorne kamere na letališču v Oslu ujele, kako je v brezcarinski trgovini najprej poskusil sončna očala znamke Hugo Boss, nato pa jih tudi ukradel. Kamere so incident posnele 16. junija, v začetku julija pa je posnetek prišel v javnost. Moxnes je bil od začetka meseca na bolniškem dopustu, v ponedeljek, dan preden bi se moral vrniti nazaj na delo, pa je podal svojo odstopno izjavo.

The leader of the socialist Red Party in Norway, Bjørnar Moxnes, has resigned after he was caught stealing sunglasses at the airport in Oslo



He has been against Norway sending military aid to Ukraine & has kept repeating Kremlin propaganda talking points pic.twitter.com/TEZBRS2Oe7