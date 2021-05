V ponedeljkovi nesreči mestnega vlaka v Ciudadu de Mexicu je po zadnjih podatkih umrlo najmanj 25 ljudi, okoli 80 ranjenih so prepeljali v bolnišnice. Po vsej državi so razglasili tridnevno žalovanje. Reševalci med ruševinami še vedno iščejo trupla žrtev, ujeta v zrušenih vagonih.

Ena najhujših nesreč na železnici, ki jo v mehiški prestolnici dnevno uporablja na milijone ljudi, se je zgodila v ponedeljek pozno zvečer, ko je vlak podzemne železnice peljal čez nadvoz, ki se je nato zrušil, dva vagona pa sta padla deset metrov globoko na cesto.

''Med žrtvami je bil tudi moj oče. Vse življenje je samo delal in hodil v službo in domov. Na žalost včeraj domov ni prišel'' je po nesreči dejal 31-letni Adrian Hernandez.

Jose Luis Sanchez je izgubil sestro, Liliano Lopez. ''To je bila ena najnovejših mestnih železnic. Predstavili so nam jo kot nekaj spektakularnega, nekaj, o čemer se bo še govorilo. To linijo so imenovali ''Zlata linija'', področje, kjer se niso smeli zadrževati ulični prodajalci. Po progi so vozili vlaki z najnovejšo tehnologijo, a poglejte, kaj se je zgodilo,'' je povedal Sanchez.

Obljubljajo temeljito preiskavo

Mehiški predsednik Andres Manuel Lopez Obrador je v torek obljubil temeljito preiskavo nesreče in zatrdil, da bodo našli odgovorne za tragedijo. Obenem je opozoril, da zdaj ni čas za ugibanja in še manj za obtoževanje morebitnih krivcev brez dokazov, poročajo tuje agencije.

Enkrat že ustavljen promet zaradi nujnih popravil

Novo železnico so sicer zgradili v času, ko je mestu v letih 2006-2012 županoval sedanji zunanji minister Marcelo Ebrard, tesen zaveznik Lopeza Obradorja. Miguel Angel Mancera, ki je po Ebrardu prevzel položaj župana, je že leta 2014 odredil začasno ustavitev nekaterih železniških linij, ker so nujno potrebovale popravilo. Kasnejša preiskava je razkrila težave tako pri zasnovi in gradnji kot pri upravljanju in vzdrževanju proge. Del, kjer se je zgodila ponedeljkova nesreča, so gradila podjetja mehiškega milijarderja Carlosa Slima.