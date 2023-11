Vladni uradi lahko svojim zaposlenim prepovejo nošenje verskih simbolov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sodišče EU je danes odločilo, da lahko vladni uradi v Uniji svojim zaposlenim prepovejo nošenje verskih simbolov, kot so islamske naglavne rute, tudi če ti nimajo stikov z javnostjo. Takšno prepoved lahko pristojni uvedejo z namenom vzpostavitve "popolnoma nevtralnega upravnega okolja", je pojasnilo sodišče s sedežem v Luxembourgu.

Po oceni Sodišča Evropske unije takšna politika ni diskriminatorna, če se prepoved uporablja na "splošen in nediskriminatoren način" - torej če velja za vse zaposlene - in je "omejena na to, kar je nujno potrebno", odločitev sodišča povzemajo tuje tiskovne agencije.

V Belgiji vodji pisarne prepovedali nošenje islamske naglavne rute

Odločitev izhaja iz primera v Belgiji, ko je bilo vodji pisarne v mestu Ans na delovnem mestu prepovedano nositi islamsko naglavno ruto, čeprav njena služba ne predvideva stikov z javnostjo. Po mnenju uslužbenke je bila s tem kršena njena verska svoboda, zato se je obrnila na pravosodje.

Sodba velja za vse javne urade v EU, vendar pa morajo o uporabi omenjene prepovedi odločati nacionalna sodišča. "Vsaka država članica in katerikoli meddržavni organ v okviru svojih pristojnosti ima pri oblikovanju nevtralnosti javne službe, ki jo namerava spodbujati na delovnem mestu, diskrecijsko pravico, odvisno od lastnega konteksta," je še razvidno iz sodbe.