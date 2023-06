Sodišče EU: Poljska reforma sodstva posega v neodvisnost sodnikov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sodišče EU je danes odločilo, da poljska reforma sodstva iz leta 2019, ki je med drugim vsebovala uvedbo disciplinskega senata za sodnike, krši pravo Evropske unije, saj posega v neodvisnost sodnikov, so sporočili iz Luxembourga. S tem je sodišče ugodilo tožbi, ki jo je zaradi reforme proti Varšavi leta 2021 vložila Evropska komisija.

V tožbi je Evropska komisija zatrdila, da poljska reforma v delu, v katerem se disciplinskemu senatu poljskega vrhovnega sodišča podeljuje pristojnost za odločanje v zadevah, ki neposredno vplivajo na status in opravljanje funkcij sodnika, posega v neodvisnost sodnikov.

Reforma po navedbah komisije, ki jim je Sodišče EU danes pritrdilo, vsem poljskim sodiščem prepoveduje preverjanje spoštovanja zahtev EU glede neodvisnega in nepristranskega sodstva. Sodniki, ki sprejemajo odločitve v skladu s pravom EU, so tako v nevarnosti, da jih disciplinski senat kaznuje, kar "lahko posega v njihovo neodvisnost", piše v izjavi sodišča.

Vlada z reformo krši pravico do spoštovanja zasebnosti

Povrhu poljska vlada z reformo krši tudi pravico do spoštovanja zasebnosti in pravico do varstva osebnih podatkov, s tem ko sodnikom nalaga obveznost, da sporočijo informacije glede njihove dejavnosti v okviru združenj ali ustanov ter glede njihove nekdanje politične pripadnosti.

Poljski je bilo s sklepom Sodišča EU oktobra 2021 naloženo, da Evropski komisiji zaradi kršitev prava EU plača periodično denarno kazen v višini enega milijona evrov na dan. Junija lani je poljski predsednik Andrzej Duda podpisal zakon, s katerim je odpravil sporni disciplinski senat. Aprila letos so nato državi kazen s sklepom podpredsednika Sodišča EU zmanjšali za polovico.

"Danes je dan za ponovno vzpostavitev neodvisnega pravosodja na Poljskem"

Na današnjo sodbo se je že odzval evropski komisar za pravosodje Didier Reynders. "Danes je pomemben dan za ponovno vzpostavitev neodvisnega pravosodja na Poljskem," je zapisal na Twitterju. Ob tem je izrazil pričakovanje, da bo Varšava v celoti upoštevala odločitev Sodišča EU.

Kasneje so se na sodbo odzvali tudi v Varšavi in jo zavrnili. Poljski pravosodni minister Zbigniew Ziobro je Sodišče EU označil za skorumpirano. Po njegovih besedah sodbe "niso napisali sodniki, ampak politiki, saj predstavlja očitno kršitev evropskih pogodb", še navaja AFP.