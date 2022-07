Predlog v Moskvi: Vladimir Putin ne bo več ruski predsednik? #vŽivo

138. dan ruske invazije na Ukrajino. V ruski politiki je zaokrožil zakonodajni predlog, da položaja, ki ga zaseda Vladimir Putin, ne bi več poimenovali po "zahodno", torej predsednik, temveč vladar. Podpredsednik ukrajinske vlade je pozval civiliste, naj nujno zapustijo pokrajino Herson na jugu, ki so jo zasedle ruske sile. Razlog: ukrajinska vojska načrtuje veliko protiofenzivo. Medtem so Rusi danes zjutraj ostro napadli drugo največje ukrajinsko mesto Harkov.

Pregled pomembnejših dogodkov dneva:



15.38 Putina Rusi ne bi več klicali predsednik, temveč vladar

14.52 "V protinapad bomo poslali milijon vojakov"

13.08 Ukrajinci trdijo, da so osvobodili vas Ivanivka pri Hersonu

12.24 Ukrajina objavila nove številke ruskih žrtev

8.48 Rusi napadli Harkov

8.38 V včerajšnjem raketnem napadu 15 mrtvih

6.42 Ukrajina napovedala protinapad na jugu

15.38 Putina Rusi ne bi več klicali predsednik, temveč vladar

Predlog, naj se položaj predsednika preimenuje v vladarja, je podala Liberalno-demokratska partija Rusije (LDPR), parlamentarna stranka, ki ima v Dumi trenutno 21 sedežev. V nasprotju z imenom gre sicer za ultranacionalistično in populistično stranko, katere poslanci v ruskem parlamentu praviloma sedijo v opoziciji, a so njihova stališča pogosto na liniji s Putinovo politiko.

Vladimir Putin je predsednik Rusije prvič postal leta 2000. Med letoma 2008 in 2012 je bil predsednik ruske vlade, od leta 2012 naprej pa je znova predsednik. Foto: Guliverimage

Iz LDPR so po poročanju ruske tiskovne agencije RIA Novosti sporočili, da se izraz "predsednik", ki ga uporabljajo zahodne in večina drugih demokracij, v Rusiji "še ni povsem prijel" in da "nas je te besede sram". Ob izrazu vladar je za nadomestitev predsednika zanje sicer sprejemljivo tudi poimenovanje vodja države.

Spomnimo, Vladimir Žirinovski, nekdanji prvi mož stranke LDPR, ki je umrl 6. aprila letos, je večkrat javno pozival, naj se položaj, ki ga zaseda Vladimir Putin, iz predsednika preimenuje celo v "vrhovni vodja", kar je sicer tudi naziv, s katerim v Severni Koreji naslavljajo Kima Jong-Una.

14.52 "V protinapad bomo poslali milijon vojakov"

Ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski je danes dejal, da bodo v protinapad poslali milijon vojakov. Oleksij Reznikov, ukrajinski obrambni minister, je namreč sporočil, da je Zelenski svoje vojaške poveljnike prosil, da pripravijo načrte za osvoboditev zasedenih ozemelj na jugu države. Tja bodo namreč poslali bojne skupine do milijon vojakov, ki bodo oboroženi z zahodnim orožjem.

13.14 Zelenski ukazal: Osvobodite obalo

Ukrajinski obrambni minister Oleksij Reznikov je dejal, da je predsednik Volodimir Zelenski vojski izdal ukaz, naj "osvobodi zasedena območja na obali, ki so pomembna za gospodarstvo države".

13.08 Ukrajinci trdijo, da so osvobodili vas Ivanivka pri Hersonu

"Edino, kar je Rusom ostalo v Ivanivki, so strašni spomini in uničena vojaška oprema," je ukrajinska vojska danes sporočila na Facebooku. Informacij o osvoboditvi ni mogoče potrditi, poroča Index.

12.24 Ukrajina objavila nove številke ruskih žrtev

Ukrajinsko obrambno ministrstvo je na svojem profilu na Twitterju objavilo nove številke ubitih ruskih vojakov. Trdijo, da so jih doslej v vojni ubili več kot 37 tisoč.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.07 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 11.07 were approximatelyhttps://t.co/0ODXGZEaqm pic.twitter.com/ILgkhxZIgY — Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) July 11, 2022

8.48 Rusi napadli Harkov

Rusija je s topništvom, večcevnimi izstrelki raket in tanki napadla območje drugega največjega ukrajinskega mesta Harkov. Napadli so tudi nekaj mest na vzhodu, kjer so po nedeljskem napadu pod ruševinami stanovanjske hiše našli 15 ljudi, je danes sporočil ukrajinski generalštab.

Mesto Harkov so danes zjutraj zadele najmanj tri rakete. Poškodovan ni bil nihče, so pa izpod ruševin rešili 86-letnico.

Local media reports that a multi-story building in central #Kharkiv was destroyed by a #Russian missile. pic.twitter.com/tKOQlHVEyo — NEXTA (@nexta_tv) July 11, 2022

8.38 V včerajšnjem raketnem napadu 15 mrtvih

Ukrajinske službe za izredne razmere so sporočile, da se je število žrtev ruskega raketnega napada na stanovanjsko zgradbo v regiji Doneck povzpelo na 15.

V nedeljo do 13. ure po tamkajšnjem času so pod ruševinami stanovanjske hiše v Donecku našli 15 trupel in rešili pet ljudi, je sporočila državna služba za nujne primere. "S tremi ljudmi pod ruševinami smo vzpostavili komunikacijo, izvajajo se ukrepi za njihovo rešitev," so dodali. Po preliminarnih podatkih je pod ruševinami morda še 24 ljudi, vključno z enim otrokom.

6.42 Ukrajina napovedala protinapad na jugu

Ukrajina je v prvih tednih ruske invazije, ki se je začela 24. februarja, izgubila večji del pokrajine Herson ob Črnem morju, pa tudi istoimensko mesto. Podpredsednik ukrajinske vlade je pozval civiliste, naj nujno zapustijo pokrajino Herson, saj se ukrajinska vojska pripravlja na velik protinapad.

"Ljudi pozivamo k takojšnji evakuaciji. Jasno je, da bodo potekali spopadi, obstreljevanja ... Ljudi zato pozivamo, naj se nemudoma umaknejo," je za nacionalno televizijo povedala namestnica podpredsednika ukrajinske vlade Irina Vereščuk. Dodala je, da ne more povedati, kdaj se bo začela protiofenziva.

Vlada, ki jo je v pokrajini Herson ustanovila Moskva, je napovedala, da bo izvedla referendum o pridružitvi Rusiji, katerega datum še ni znan. V Kremlju poudarjajo, da bi morali o prihodnosti regije odločati njeni prebivalci. V regijo spada tudi mesto Herson, ki je imelo pred vojno skoraj 300 tisoč prebivalcev, a ni znano, koliko jih je po napadu ruskih sil še ostalo.