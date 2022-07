Britanski obveščevalci: Putin v Ukrajino pošilja okrepitve #vŽivo

Pregled pomembnejših dogodkov dneva:



15.24 "Rusi ustvarjajo pekel"

"Rusi ustvarjajo pekel," je povedal guverner vhodne regije Lugansk Serhii Hajdaj.

Regijo Lugansk so pred dnevi zavzeli Rusi in spreminjajo jo v pekel. "Okupatorji izvajajo ofenzivne akcije zahodno od Lisičanska. Naši branilci jih poskušajo ustaviti vzdolž vse frontne črte," je Hajdaj zapisal na svojem kanalu Telegram.

"Napadi so stalni, napadajo iz več smeri. Kjer ne morejo naprej, obstreljujejo z vseh strani, zato nevarnost grozi od vsepovsod," je dejal guverner Luganska. Sporočil je še, da so ruske sile ponoči izvedle osem topniških, tri minometne in devet raketnih napadov.

15.18 Britanski obveščevalci: Rusija v Ukrajino pošilja več vojaških sil

Britanska vojaška obveščevalna služba v zadnjem poročilu navaja, da Rusija premika rezervne sile iz vse države na mejo z Ukrajino. Šlo naj bi za nove pehotne enote, ki pa so slabo opremljene. Uporabljajo namreč oklepna vozila tipa MT-LB. Britanski obveščevalci še navajajo, da so vozila neprimerna za takšne vojaške operacije, tega pa se zavedajo tudi Rusi.

Kljub nedavnim trditvam ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki je dejal, da ruska vojska v Ukrajini "še niti ni začela", je bila večina okrepitev sestavljena ad hoc in opremljena z zastarelo ali neustrezno opremo, še poroča britanska obveščevalna služba.

