V Ukrajini umrla nekdanja brazilska manekenka in ostrostrelka

39-letna Thalita Do Valle je v Ukrajino prispela pred tremi tedni, skupaj z drugimi vojaki pa je bila del prve bojne linije vrhunskih ostrostrelcev, poroča New York Post.

Kot je potrdil njen brat Theo Rodrigo Vieira, je umrla 30. junija med bombardiranjem mesta Harkov. Thalita Do Valle je ostala ujeta v bunkerju. Njen prijatelj, prav tako prostovoljec v vrstah za obrambo Ukrajine, Douglas Burigo, jo je skušal rešiti, a je bunker zaradi obstreljevanja zajel požar in oba sta umrla.

2 Brazilian volunteer soldiers have been killed in a Russian artillery strike on Ukrainian positions in the Kharkiv region.



Douglas Búrigo was on his way to try to evacuate Thalita do Valle, who was pinned down by the explosions.



Blessed be the Cobras Fumantes 🐍



🇧🇷🇺🇦 pic.twitter.com/NiufuctCgk