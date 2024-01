Videoposnetek, ki si ga Kitajska prizadeva pokopati #video

Ena najbolj ikoničnih postaj podzemne železnice v Londonu je bila pretekli konec tedna prizorišče mednarodnega incidenta, v katerem sta si nasproti stala Kitajska komunistična partija in znani britanski pianist Brendan Kavanagh. Kitajska si prizadeva izničiti obstoj videposnetka, v katerem so živce izgubili domnevni kitajski propagandisti.

V petek je na postaji podzemne železnice King's Cross St. Pancras v Londonu kot že mnogokrat prej na klavirju, ki ga je postaji podaril legendarni pevec Elton John, mimoidoče zabaval in nastop v živo prek spleta prenašal Brendan Kavanagh. Gre za znanega britanskega pianista, čigar nastope, v katere pogosto vključi javnost, samo na YouTubu spremlja več ljudi, kot je prebivalcev Slovenije.

Kavanaghov snemalec je v objektiv v nekem trenutku ujel skupino državljank in državljanov Kitajske ter državljanov Velike Britanije kitajskih korenin, ki so se približali klavirju, med drugim pa so bili opremljeni s kitajskimi zastavicami. Kavanagh je z njimi sprva izmenjal nekaj na videz prijetnih besed, nato pa so se začeli pritoževati zaradi snemanja in zahtevali, da se to prekine, posneti material pa izbriše.

Trenutek, ko je močno zavrelo:

"Ne dotikaj se je!" je eden od Kitajcev zavpil na Kavanagha in ga obtožil, da se je poskusil dotakniti ženske v njegovi skupini. Pianist je sicer zgolj narahlo odrinil njeno zastavico.

Spor je domnevno sprožilo Kavanaghovo razkritje kameri, da je kitajska skupina v resnici snemalna ekipa ene od državnih televizijskih postaj na Kitajskem. Kaj natanko so počeli na postaji podzemne železnice, ni znano, so pa spletni komentatorji že razvili številne teorije.

Je šlo za neuspešen poskus snemanja propagande?

Ena prevladujočih teorij je, da je bil namen kitajske skupine snemanje propagandnega videoposnetka, v katerem bi kitajska pianistka Kavanaghu pokazala, kako se igra klavir, a so se njihovi načrti pokvarili, ker so bili v objektiv britanskega snemalca ujeti, še preden je to lahko storila. Kitajska ekipa tako ni več imela popolnega nadzora nad situacijo, to pa je element, brez katerega kitajska državna propaganda ne deluje.

Strasti so kasneje pomirili britanski policisti, Kavanagh pa je imel še ločen daljši pogovor s policistko Karen, nad odzivom katere so se zgražali mnogi gledalci njegovega prenosa v živo, saj je sprva zavzela stališče, ki je v nasprotju z britanskimi zakoni o snemanju na javnih površinah.

Zgodba na tej točki sicer še ni bila zaključena, saj je Kavanagh dan pozneje izvedel, da si nekdo močno prizadeva za odstranitev videoposnetka prenosa v živo, na katerem je posneto soočenje s kitajsko skupino, z YouTuba. Ta nekdo ni nihče drug kot Kitajska komunistična partija, je Kavanagh razkril v novem videoposnetku, ki ga je objavil v soboto:

Spor med glasbenikom in skupino državljank in državljanov Kitajske je namreč postal viralen in močno presegel okvirje YouTuba, saj so ga množično delili tudi uporabniki družbenega omrežja X (nekdanjega Twitterja) ter nekaterih drugih platform. Prizadevanje uradne Kitajske za pokop videoposnetka je namreč sprožilo tako imenovani učinek Barbre Streisand.

Ameriška pevka in igralka Barbra Streisand je leta 2003 tožila paparaca, ki je njeno domovanje v Malibuju fotografiral iz zraka. Njena prizadevanja za umik fotografij iz javnosti so imela nasprotni učinek, saj je javnost začelo zelo zanimati, kaj poskuša skriti. Fotografije je zaradi tega videlo ogromno ljudi, danes so celo objavljene pod licenco Creative Commons, kar pomeni, da jih lahko uporablja, reproducira in spreminja vsak.

Kavanagh vse svoje sledilce na YouTubu poziva, naj na svoje računalnike, če le imajo možnost, prenesejo videoposnetek njegovega petkovega prenosa v živo, saj je mogoče, da bodo Kitajci z zahtevami za odstranitev uspeli. Videoposnetek je na YouTubu sicer zbral že več kot dva milijona ogledov, še nekajkrat toliko prikazov pa ima na družbenem omrežju X (prikaz na omrežju X sicer naj ne bi bil enakovreden ogledu na YouTubu, op. p.).

Kitajci niso navdušeni nad tem, kar so videli

Na največjem spletnem forumu Reddit so medtem opozorili na zanimive komentarje dogodka, ki so se po širitvi posnetka pritoževanja Kitajcev, ki so želeli v Londonu uveljavljati kitajske zakone, pojavili na kitajskem družbenem omrežju Weibo.

"Slabo se jim piše, če ta posnetek vidi Komisija za disciplino v Pekingu ...", "Zakaj jih je strah pokazati obraze, ali jih skrbi, da bo kitajska vlada izvedela, iz družin katerih uradnikov izhajajo?", "Skrbi jih iz več razlogov: pojavljajo se na neprimernih mestih, denar zapravljajo, kjer ga ne bi smeli, za roke se držijo z napačno osebo?", "Najverjetnejši razlog za njihovo jezo je, da jih bodo vsi videli, kako svoj denar zapravljajo v trgovskih centrih kapitalističnega sveta."

Nekateri komentarji so bili kritični tudi do pianista Kavanagha, na kitajski medijski platformi Wumao ga je eden od bralcev obtožil, da je rasist, ker je med prepirom s sklicevanjem na britanske zakone o snemanju na javnih mestih namigoval na to, da so Britanci svobodnejši od Kitajcev.