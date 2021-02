Video: na Hrvaškem so se ponovno zatresla tla

V bližini hrvaške Petrinje so danes nekaj pred 11. uro zabeležili precej močan potres z magnitudo 4,1, je sporočila hrvaška seizmografska služba. Hrvaški mediji poročajo, da je današnji potres povzročil dodatno škode na nekaterih poslopjih, ki so bila poškodovana v potresu z magnitudo 6,2, ki je stresel Petrinjo in okolico konec decembra lani.

Gre za še enega od številnih naknadnih potresov, ki stresajo območje sisaško-moslavške županije vse od 29. decembra lani, je za regionalno televiziji N1 povedal seizmolog Ivan Sović. Hrvaški seizmologi pričakujejo, da se tla v Petrinji in okolici ne bodo umirila še nekaj časa, navaja STA.

Prekinili pouk in otroke odpeljali na prosto

Hrvaški portali so objavili video posnetek, na katerem je videti, da je današnji potres povzročil dodatno škodo na že poškodovanem starejšem objektu v središču Petrinje. Zaradi potresa so v enem od vrtcev v Sisku otroke odpeljali na prosto, so poročali bralci spletne strani N1. Tudi v eni od osnovnih šol v središču Zagreba so zaradi potresa prekinili pouk in učence odpeljali na prosto. Na šolskem poslopju, ki je bilo zgrajeno konec 19. stoletja, sicer niso zasledili nobene škode, poroča STA.

Potres smo čutili tudi v Sloveniji

Današnji potres so zaznali tudi v Sloveniji ter Bosni in Hercegovini, je še poročal Jutarnji list na svoji spletni strani. Evropski sredozemski seizmološki center (ESMC) pa je danes objavil, da so okoli 4. ure zjutraj na območju Drača v Albaniji zabeležili dva potresa z magnitudami 3,5 in 3,2. Potresa nista povzročila škode, sta pa vznemirila prebivalce, navaja STA.