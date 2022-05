Putinov veliki trenutek, ki je za vedno spremenil Rusijo #vŽivo

73. dan vojne v Ukrajini. Danes mineva natanko 22 let od dneva, ko je Vladimir Putin prvič postal predsednik Rusije. Od takrat oblasti v državi, ki po koncu Putinove ere najverjetneje nikoli ne bo več enaka, tako rekoč ni več izpustil iz rok, saj se trenutno izteka že njegov četrti predsedniški mandat, med letoma 2008 in 2012 pa je bil tudi predsednik ruske vlade. Italijanska finančna policija je v toskanskem pristanišču Marina di Carrara medtem zasegla superjahto z imenom Šeherezada. Oblasti niso razkrile lastnika plovila, a domnevno je superjahta v lasti Vladimirja Putina. Visoki uradnik ruskega parlamenta Andrej Turčak je včeraj v Hersonu, mestu na jugu Ukrajine, ki ga nadzorujejo ruske sile, dejal, da bodo Rusi za vedno ostali tukaj. To je prvič, da je ruski politik nakazal, da namerava Rusija ostati prisotna na ukrajinskem ozemlju. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v nočnem nagovoru dejal, da se morajo ruske sile za dosego mirovnega dogovora vrniti na položaje izpred začetka invazije 24. februarja, poroča BBC.

Dnevni pregled dogodkov



15.28 Mineva 22 let od dneva, ko je Putin prvič postal ruski predsednik

13.50 V Moskvi priprave na parado ob dnevu zmage

10.17 Italijanske oblasti zasegle domnevno Putinovo superjahto

7.35 ZDA Ukrajini namenile 150 milijonov dolarjev dodatne varnostne pomoči

7.00 Prva dama ZDA prispela v Evropo

6.48 Ruski politiki: Za vedno bomo ostali tukaj

15.28 Mineva 22 let od dneva, ko je Vladimir Putin prvič postal ruski predsednik

7. maja 2000 je Vladimir Putin v Moskvi prisegel kot predsednik Rusije, s tem pa se je začelo do zdaj 22-letno obdobje njegove vladavine in po mnenju mnogih političnih strokovnjakov tudi obdobje erozije ruske demokracije.

Putin je na položaju predsednika nasledil Borisa Jelcina, ki je sicer podpiral idejo, da Putin postane novi predsednik Rusije. Putin je tekoče predsedniške posle sicer opravljal že od 31. decembra 1999, ko je Jelcin nepričakovano odstopil. Ruska ustava namreč določa, da v takem primeru na predsedniški stolček sede ruski premier, to pa je le nekaj mesecev prej postal širši ruski javnosti takrat še vedno malo znani Putin.

Putinu spremembe ustave, ki jih je uzakonil sam, dopuščajo, da Rusiji vlada še do leta 2036. Foto: Guliver Image

Putin je bil leta 2004 za predsednika Rusije izvoljen še drugič. Med letoma 2008 in 2012 je predsedniški položaj prepustil Dmitriju Medvedjevu, sam pa je prevzel predsedovanje ruski vladi. Tretji mandat predsednika je Putin po ponovni (sicer vprašljivi) zmagi na volitvah nastopil leta 2012, po novem pa je zaradi zakona, ki ga je leta 2008 podpisal Medvedjev, trajal šest let.

Putin je bil leta 2018 izvoljen še četrtič. Ta mandat se mu izteče leta 2024. Po starem bi to pomenilo konec njegovega predsedovanja, a ker je lani po kontroverznem referendumu podpisal nov zakon o spremembah ustave, je lahko za predsednika izvoljen še dvakrat zapored in Rusiji teoretično vlada do leta 2036, ko bo star že 84 let.

13.50 V Moskvi priprave na parado ob dnevu zmage

V Moskvi že potekajo priprave na tradicionalno vojaško parado ob dnevu zmage, ki bo 9. maja na Rdečem trgu. Poročali smo že, da nekateri kot naslednjo Putinovo potezo napovedujejo, da bo prav na proslavi ob dnevu zmage uradno napovedal vojno in razglasil splošno mobilizacijo.

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

10.17 Italijanske oblasti zasegle domnevno Putinovo superjahto

Italijanska finančna policija je v petek v toskanskem pristanišču Marina di Carrara zasegla superjahto z imenom Šeherezada. Oblasti niso razkrile lastnika plovila, če je verjeti ekipi raziskovalcev iz fundacije zaprtega ruskega opozicijskega politika Alekseja Navalnega, pa ta pripada ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu.

Italijanska vlada je ob zasegu 140-metrske jahte v petek zvečer sporočila zgolj, da gre za plovilo, ki je povezano z "uglednimi elementi ruske vlade" in preostalimi ljudmi na seznamu sankcij Evropske unije, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Jahta je registrirana na Kajmanskih otokih, v Italiji pa je bila zaradi vzdrževalnih del. Po navedbah podjetja, ki je servisiralo ladjo, Putin ni lastnik plovila.

Po poročilih italijanskih medijev je formalni lastnik jahte nekdanji šef ruskega državnega energetskega podjetja Rosneft Eduard Hudajnatov. Ekipa raziskovalcev iz fundacije zaprtega kremeljskega kritika Alekseja Navalnega pa trdi, da je pravi lastnik plovila pravzaprav Vladimir Putin.

Italijanske oblasti ocenjujejo, da je jahta vredna okoli 650 milijonov evrov. Do odločitve o zasegu naj bi prišlo, potem ko je jahta v torek prvič po več mesecih izplula, so poročali pri New York Timesu.

7.35 ZDA Ukrajini namenile 150 milijonov dolarjev dodatne varnostne pomoči

ZDA bodo Ukrajini za obrambo pred rusko agresijo namenile 150 milijonov dolarjev dodatne varnostne oziroma vojaške pomoči v obliki orožja in streliva, sta v petek sporočila Bela hiša in State Department. Predsednik ZDA Joe Biden je v petek o tem govoril tudi s kanadskim premierjem Justinom Trudeaujem.

Državni sekretar ZDA Antony Blinken je sporočil, da gre za do zdaj deveto tranšo orožja in opreme za Ukrajino iz zalog Pentagona od avgusta 2021.

S tem se je vrednost dozdajšnje ameriške pomoči Ukrajini v orožju in vojaški opremi povečala na okrog 3,8 milijarde dolarjev.

Blinken je zagotovil, da bodo ZDA s tem nadaljevale, dokler se bo nadaljevala ruska agresija. Podobno je Trudeauju povedal tudi Biden, kanadski premier pa je obljubil enako.

7.00 Prva dama ZDA prispela v Evropo

Prva dama ZDA Jill Biden je prispela v Vzhodno Evropo, da bi ponovno potrdila zavezanost ZDA Ukrajini. Svoj štiridnevni obisk je začela v Romuniji s serviranjem hrane vojakom, ki so bili nameščeni v romunski letalski bazi. Materinski dan bo preživela z ukrajinskimi materami in otroki, ki so bili zaradi Putinove vojne prisiljeni zapustiti svoje domove.

On the ground in Romania and heading to serve a meal to our U.S. troops stationed here at Milhail Kogălniceanu Air Base. pic.twitter.com/vRuuPcgiqe — Jill Biden (@FLOTUS) May 6, 2022

6.48 Ruski politiki: Za vedno bomo ostali tukaj

Visoki uradnik ruskega parlamenta Andrej Turčak je včeraj v Hersonu, mestu na jugu Ukrajine, ki ga nadzorujejo ruske sile, dejal, da bodo Rusi za vedno ostali tukaj.

"Rusija bo tu ostala za vedno. O tem ne bi smelo biti dvoma. Vrnitve v preteklost ne bo. Živeli bomo skupaj, razvijali to bogato regijo, bogato z zgodovinsko dediščino in z ljudmi, ki tukaj živijo," je sporočil Turčak.

Med drugim je napovedal tudi odprtje centra za humanitarno pomoč v Hersonu za dostavo hrane, zdravil in osnovnih potrebščin. To je prvič, da je visoki ruski uradnik nakazal, da namerava Moskva ostati prisotna na ukrajinskem ozemlju.